Universidad de Chile vive un terremoto luego de que Gustavo Álvarez confirmó su deseo de dejar el club al final de temporada, invitando a la dirigencia a buscar un nuevo nombre que se ponga a tono de los objetivos que buscan para la próxima temporada.

Más allá de tener contrato por todo 2026, el entrenador de los azules dejó en claro que es algo que ya venía conversando hace algún tiempo con la dirigencia, pero en especial con el director deportivo Manuel Mayo.

Si bien aseguró que no tiene otras ofertas en el mercado y su prioridad tras los partidos ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique es ir a Buenos Aires, donde lo espera su familia, dejó una última idea en la mesa.

Un periodista le consultó sobre la opción que la dirigencia cambie sus prioridades y quieran conversar, de manera de ver en conjunto un proyecto, lo que Álvarez respondió con un particular pensamiento.

Gustavo Álvarez confirma que sus objetivos no son los mismos que la U. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué quiso decir Gustavo Álvarez?

Dentro de la “habitualidad” que siempre destaca Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, Rodrigo Pérez de Radio Azul Chile, le expuso un panorama que puede cambiar su opinión.

“¿Si la dirigencia se acerca a redefinir postura y apostar un proyecto grande, se podría reconvesar?”, fue la consulta en la última pregunta de la conferencia de prensa.

“Mire, soy una persona que escucha y la naturaleza es sabía, nos da dos oídos y una boca. Escucho más de lo que hablo. Yo dije que tengo contrato, que no estoy renunciando, que aclaro una situación y que estoy aclarando un sentir, ahí tiene la respuesta”, lanzó.

Mira las declaraciones de Gustavo Álvarez:

