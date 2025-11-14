Colo Colo ha cometido una serie de errores en el año de su centenario y el mercado de fichajes fue uno de los más importantes. El Cacique no ha tenido buenos rendimientos de los refuerzos que llegaron este año y ejemplo claro es lo ocurrido con Salomón Rodríguez.

El delantero llegó como la gran carta de gol para los 100 años del Eterno Campeón, pero lo que fue un comienzo prometedor se transformó en un desastre. Sin marcar desde febrero, fue perdiendo terreno al punto de que en las últimas horas pidió su salida para la temporada 2026.

La situación se explica no sólo por su bajo rendimiento, el que ya no le servía para pedir otra oportunidad. Además revelaron que en la interna tampoco se va bien y que incluso ni sus compañeros saben qué le está pasando al no hablar con nadie.

A Salomón Rodríguez no le conocen ni la voz en Colo Colo

La aventura de Salomón Rodríguez ha sido tan mala que no ha logrado conectar ni con sus compañeros. El delantero ha sido un desastre en todos los sentidos y ahora, tras pedir su salida, comienzan a conocerse detalles de su día a día en el Estadio Monumental.

Salomón Rodríguez no ha conectado ni con el camarín de Colo Colo. Foto: Photosport.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN la periodista Pamela Juanita Cordero se refirió al uruguayo, al que prácticamente no lo han escuchado en el camarín. “En los entrenamientos no le conocen la voz, eso habla de que no se integró ni tiene carácter“.

En esa misma línea, la reportera remarcó que el 9 que defienda la camiseta de Colo Colo debe tener un mínimo de actitud. “Es un camarín pesado el de Colo Colo, hay que imponerse, hablar fuerte y nunca pudo“.

L situación no deja de llamar la atención ya que su último año en Godoy Cruz había sido destacado y más con la gran campaña que hizo en la segunda mitad del 2024. No obstante, en el Cacique nunca apareció nada de ello y, según se conoce ahora, ni su voz.

Quedará esperar para ver cómo se define el caso del uruguayo, quien solicitó partir en el 2026. Esto obliga al club a buscarle un reemplazante justo cuando lo económico no está bien.

Colo Colo espera por el final de la temporada para tomar una decisión final con Salomón Rodríguez. La gran carta de gol para el centenario terminó siendo un fracaso rotundo y que le pesó al Cacique en un año que era para otra cosa.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Previo al partido con Unión La Calera, Salomón Rodríguez ha logrado disputar 24 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 2 goles y no tiene asistencias en los 1.049 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Salomón Rodríguez arma las maletas y buscará ser un aporte en el final de temporada de Colo Colo. El Cacique vuelve a la cancha el próximo domingo 25 de noviembre cuando reciba a Unión La Calera desde las 20:30 horas.

