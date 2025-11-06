Uno de los grandes fracasos que ha tenido Colo Colo en el año de su centenario han sido los refuerzos. Si bien algunos agarraron camiseta de titular, ninguno ha logrado rendir como se esperaba, siendo el caso más emblemático es el de Salomón Rodríguez.

El delantero llegó desde Godoy Cruz como la gran apuesta de la dirigencia para tener goles en los 100 años del club. Sin embargo, su rendimiento ha estado muy por debajo de las expectativas, arrastrando una sequía de goles desde febrero.

La situación ha alcanzado un punto crítico con Fernando Ortiz, quien le dio oportunidades pero no las supo aprovechar y ahora lo tienen hasta fuera de las convocatorias. Es por ello que su formador en Uruguay decidió sacar la voz para que lo usen como mejor rinde.

Le sacó rendimiento a Salomón Rodríguez y explica por qué no ha explotado en Colo Colo

Salomón Rodríguez ha sido la decepción de Colo Colo esta temporada. El delantero llegó como la gran carta de gol y con una inversión millonaria, pero hasta ahora no ha justificado para nada el gasto.

Salomón Rodríguez recibe respaldo de su formador, quien llama a Colo Colo a usarlo de esta forma. Foto: Photosport.

Alejandro Cappuccio, formador del artillero uruguayo, conversó con La Tercera y explicó la versión que se está perdiendo el Cacique. “Yo lo dirigí en Rentistas desde el año 2020 y parte de 2021. Debutó con nosotros y realizó muchos goles como 9 de área con un perfil zurdo y un remate con anticipo ofensivo, muy bueno y con un juego aéreo espectacular. Ese era un equipo que atacaba mucho y tenía muchas opciones”.

En esa misma línea, el DT destacó que en ese entonces “andaba bien en los duelos individuales, con buenas asistencias. Hacía pesar su físico y, sobre todo, el perfil zurdo. Tiene un remate muy fuerte y rasante. Acá duró poquísimo y se fue al tiempo a Godoy Cruz“.

Fue tras ello que el formador de Salomón Rodríguez dio las claves para que muestre su mejor versión. “Es un futbolista muy bueno en los desmarques de apoyo y no tiene mal pase, lo que sí que su característica principal es dentro del área, de vértice a vértice del área y con anticipos ofensivos muy buenos de juego aéreo o de pie“.

“Es un finalizador que un último pase. Puede jugar como segunda punta, pero depende de cuál sea la otra punta. Si el club está jugando con dos puntas, perfectamente puede ser uno, lo que sí no es un enganche. Es un 9 neto“, complementó.

Además, el técnico le sacó un poco de peso al atacante. “Es un chico muy maduro para la edad que tiene, lo que pasa que es joven. Condiciones tiene, condiciones anímicas tiene, yo lo que sí creo es que a veces cuando se busca establecer los rendimientos de un jugador no se analiza el contexto. Entonces, claro, si el 9 no hace goles, capaz que se empieza a cuestionar es al jugador, que es quien queda más expuesto“.

Finalmente, aprovechó de responsabilizar también a Colo Colo del momento de Salomón Rodríguez. “Tampoco está pasando un buen momento. Es un jugador que hay que esperar. Los clubes grandes no tienen paciencia, ese es el tema, porque es ganar hoy y más Colo Colo con los cientos de miles de hinchas que tienen, entonces el tema es que a veces se busca como culpable a quien no lo es. Salomón está haciendo una carrera bárbara, ahora con un pasar no muy bueno de su club y eso lo ha contagiado a él también en cuanto a las críticas“.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Previo al duelo con Unión Española, Salomón Rodríguez ha logrado disputar 24 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos ha aportado con 2 goles y no tiene asistencias en los 1.049 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Salomón Rodríguez busca volver a ser considerado en Colo Colo para el choque con Unión Española. El Cacique visitará a los Hispanos en un duelo clave en la Liga de Primera este sábado 8 de noviembre desde las 15:00 horas.