Salomón Rodríguez es sin lugar a dudas la gran decepción de Colo Colo en este 2025. Pese a la millonada que pagaron los albos por el delantero, el jugador uruguayo de 25 años ha mostrado números y un rendimiento paupérrimo en esta temporada.

Lo peor es que la situación parece no poder revertirse. Rodríguez no está siendo considerado por Fernando Ortiz, a tal punto de que no fue ni a la banca en el último triunfo de los albos ante Ñublense el sábado pasado.

Pese a esto, hay quienes siguen creyendo que Salomón puede rendir a un nivel más o menos aceptable. En este grupo está Alejandro Cappuccio, entrenador que lo hizo debutar al atacante en Rentistas, quien dejó en claro que su bajo nivel viene de la mano con el pésimo año del Cacique.

La insólita defensa que recibió Salomón Rodríguez

El ex DT de Nacional de Montevideo afirmó en charla con La Tercera que “yo lo dirigí en Rentistas desde el año 2020 y parte de 2021. Debutó con nosotros y realizó muchos goles como 9 de área con un perfil zurdo y un remate con anticipo ofensivo, muy bueno y con un juego aéreo espectacular. Ese era un equipo que atacaba mucho y tenía muchas opciones”.

“Salomón andaba bien en los duelos individuales, con buenas asistencias. Hacía pesar su físico y, sobre todo, el perfil zurdo. Tiene un remate muy fuerte y rasante. Acá duró poquísimo y se fue al tiempo a Godoy Cruz”, agregó.

En ese sentido Cappuccio advirtió que “es un futbolista muy bueno en los desmarques de apoyo y no tiene mal pase, lo que sí que su característica principal es dentro del área, de vértice a vértice del área y con anticipos ofensivos muy buenos de juego aéreo o de pie. Es un finalizador que un último pase. Puede jugar como segunda punta, pero depende de cuál sea la otra punta. Si el club está jugando con dos puntas, perfectamente puede ser uno, lo que sí no es un enganche. Es un 9 neto”.

Sobre el mal momento que le tocó vivir en el Cacique, el DT uruguayo afirmó que “el fútbol son contextos y los contextos del equipo a veces hacen que las individualidades no puedan demostrar todo lo que saben o que potencialmente esperaban de él. Pero él, en la liga argentina, mostró lo mismo que con Rentista y eso hizo que lo comprara Colo Colo”.

“Entonces, la pregunta que habría que hacerse es si le están llegando las asistencias que le llegaban en los otros dos clubes previos. Eso lo puede hacer mucho más profundo el análisis el club en el que está. Si Salomón Rodríguez no ha rendido, también es por el momento que vive Colo Colo”, añadió.

Para cerrar, el charrúa señaló que “de acuerdo a la inversión que se hizo, esperaban más, pero yo creo que Colo Colo también está en deuda. El equipo se acostumbró a ganar y, bueno, este momento que es negativo puede hacer que el análisis individual no sea correcto o no sea real. En contextos positivos, ha rendido mucho”.

Los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo

El atacante de 25 años ha jugado un total de 24 partidos en el Cacique, siendo 15 en la Liga de Primera, cinco en Copa Chile, tres en Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Suma apenas dos goles (ambos en Copa Chile) en 1049 minutos de acción.

