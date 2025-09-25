Especialista dice lo que debe hacer Colo Colo con el “antigol” Salomón Rodríguez: “Tras ello decidir…”

Cero. Esa es la cantidad de goles que lleva en la Liga de Primera el gran precio de Colo Colo para la temporada 2025, Salomón Rodríguez, quien puede tener otra chance en el Cacique.

El delantero uruguayo asoma como titular en los albos para el duelo pendiente que se jugará este viernes ante Deportes Iquique, debido a la lesión de Javier Correa.

Rodríguez, que marcó apenas dos goles en el año y en la Copa Chile, puede jugarse su gran chance y de paso convencer a Fernando Ortiz para el tramo final del torneo.

Ex goleador de Colo Colo y su consejo sobre Salomón Rodríguez

Salomón Rodríguez no respondió a lo esperado en Colo Colo, sin embargo, el ex goleador del Cacique Carlos Gustavo de Luca le dijo a RedGol que el zurdo debe tener otra chance con Ortiz.

“El nuevo DT no le dio chances todavía, tuvo opciones en Colo Colo, pero con el entrenador anterior, que fue quien lo trajo. Por lo que pagó Colo Colo creo que podría tener una nueva chance de jugar, si Ortiz así lo desea. Pero no debería ponerlo un partido solamente, sino que cuatro o cinco para ver y definir si se queda o se va”, dijo el argentino.

Salomón Rodríguez lleva cero goles en la Liga de Primera. Foto: Andres Pina/Photosport

“Ojalá pueda dar vuelta la situación, que juegue varios partidos y tras ello decidir si sirve o no sirve para el año que viene. Si no funciona, hay que negociarlo, ver otra opción o dar paso a los juveniles”, cerró De Luca.

Colo Colo jugará una verdadera final ante Deportes Iquique, donde necesita ganar para acercarse a zona de clasificación para la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Deportes Iquique?

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Monumental.