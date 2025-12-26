Salomón Rodríguez fue una de las grandes decepciones de Colo Colo en la última temporada. Su llegada sigue generando dudas y Rodrigo Herrera, culpó directamente a Jorge Almirón.

Los Albos hicieron una fuerte inversión por el atacante uruguayo, pagando 1,2 millones de dólares por la mitad de su pase. Sin embargo, el dinero jamás fue de la mano con su rendimiento, convirtiéndose en el refuerzo más cuestionado del 2025.

La relación entre Jorge Almirón y Salomón Rodríguez

Al ver el mal rendimiento de Salomón Rodríguez, en Colo Colo se tiran la pelota de un lado a otro buscando al responsable del mal negocio. El periodista Rodrigo Herrera recordó a otros atacantes que fueron muy cuestionado en Macul.

“En los 90 me acuerdo que llegó el Tanque Hurtado, pero hizo más de 10 goles en la temporada. Se fue pensando que lo había hecho mal, pero cumplió perfectamente. Uno piensa en Toninho, quizás solo comparable con Paulao, pero llegó lesionado”, explicó Herrera a Bolavip por el ex jugador de Godoy Cruz de Mendoza.

“Acá tenemos un jugador que da el salto de un equipo de provincia, chico, a uno grande y sencillamente no está a la altura, le queda grande la camiseta y no ha podido repetir lo que hizo en Argentina“, complementó el periodista.

Salomón Rodríguez jugó 26 partidos en el 2025 y anotó solo 3 goles. Nunca pudo competir por la titularidad con Javier Correa. El alto valor pagado por el uruguayo ha generado muchos cuestionamientos y Rodrigo Herrera culpó directamente a Jorge Almirón, el ex DT de Colo Colo.

“A mí me llama la atención, algo que creo en su minuto no se observó con suficiente atención. Se pide por parte de Almirón a Salomón Rodríguez, siendo el mismo representante el de ambos. Por lo tanto, hoy día Salomón Rodríguez es el cacho que dejó Almirón, en una operación sospechosa, porque a mí me parece que el jugador no vale esa plata, el millón y medio de dólares, en el cual lo vendió Godoy Cruz”, cerró Herrera.