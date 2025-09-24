La reunión ordinaria de directorio en Blanco y Negro correspondiente al mes de septiembre acabó con un nuevo terremoto en Colo Colo, luego que el Bloque Vial en pleno exigiera la renuncia inmediata a la presidencia del club de Aníbal Mosa.

Una solicitud que no sólo recayó en el empresario de origen sirio, pues la oposición a su mandato pidió la salida de su vicepresidente Eduardo Loyola y el gerente de operaciones del club, Gustavo Poblete, es decir, que la dirigencia quede acéfala.

A nombre del Bloque Vial, quien tomó la batuta y pidió la salida de Mosa en Blanco y Negro fue el director Ángel Maulén, que en conversación con el diario La Tercera entregó una particular explicación para exigir una renovación en Colo Colo.

Bloque Vial explica por qué piden renuncia de Mosa

Durante su intervención en la reunión, junto con explicar que no pudo hablar antes por las reuniones extraordinarias para tratar temas puntuales, el dirigente apuntó contra el oficialismo por “las responsabilidades políticas y administrativas” tanto en lo deportivo, como en la muerte de tres hinchas durante 2025.

“Colo Colo está en una crisis, no se puede seguir así; debe haber un remezón. Por eso pedí la renuncia de Aníbal Mosa y Eduardo Loyola“, afirmó Maulén, quien además propuso a nombre del Bloque Vial una propuesta radical,.

“También surgió la idea de que nos fuéramos todos y yo estoy de acuerdo con eso. Ojalá llegue gente joven, con nuevas ideas y menos odio. Debemos irnos todos“, afirmó el ingeniero civil, cuyas palabras encontraron apoyo en el ex timonel albo, Alfredo Stöhwing.

Ángel Maulén, el director de Colo Colo que pidió renuncia de Aníbal Mosa (Archivo)

¿Qué dijo el presidente de Colo Colo?

Aníbal Mosa reconoció en conferencia de prensa que “nos pidieron la renuncia al vicepresidente y a mí, porque nos hacen responsables por la muerte de los dos niños que ocurrió afuera del Estadio Monumental”.

“Cuatro directores afirman que la culpa es nuestra, lo cual encontramos que está fuera de lugar, no corresponde pues se comprobó que había otros responsables. Trato de ponerle paños fríos, pero de ellos me espero cualquier cosa“, finalizó el mandamás de Blanco y Negro.

