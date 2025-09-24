Este año, Colo Colo anunció uno de los proyectos más esperados por sus fanáticos: la renovación del Estadio Monumental, el histórico recinto que ha acompañado al club desde su segunda y definitiva inauguración en 1989.

Desde entonces, el estadio ubicado en Macul ha sido foco de críticas, debates y burlas para hinchas de otros equipos, debido a un supuesto “regalo” o financiamiento por parte de la dictadura de Augusto Pinochet. Esta versión se vio reforzada por recortes de prensa de la época con titulares como: “300 millones para estadio Colo Colo”.

En RedGol decidimos esclarecer esta duda y, para ello, le consultamos a la inteligencia artificial si realmente existió un regalo por parte de la dictadura de Pinochet al Cacique. ¿Cuál fue la respuesta?

¿El Monumental fue un regalo de Pinochet? Esto dice la IA

Siguiendo nuestra metodología habitual con otros temas, como resultados deportivos, le preguntamos a ChatGPT, una de las herramientas de IA más importantes del mundo, lo siguiente: “¿Pinochet le regaló el estadio a Colo Colo?”

La IA respondió de manera categórica y sin titubeos: No, Augusto Pinochet no le regaló el Estadio Monumental a Colo Colo.

Lejos de quedarse solo con esa respuesta, la inteligencia artificial agregóun contexto más completo para fundamentar su respuesta, señalando los siguientes puntos:

“El proyecto del Monumental comenzó en los años 50, mucho antes del golpe militar de 1973.

mucho antes del golpe militar de 1973. Colo Colo compró los terrenos en Macul en 1956 y la primera inauguración parcial se realizó en 1975.

y la primera inauguración parcial se realizó en 1975. El estadio quedó inconcluso durante años por falta de recursos y recién en 1989, bajo la administración de Peter Dragicevic, se retomaron las obras con financiamiento privado y apoyo de empresas constructoras.

y apoyo de empresas constructoras. Pinochet asistió a la reinauguración en septiembre de 1989 , en plena campaña política, lo que generó la idea de que el régimen había “regalado” el estadio.

, en plena campaña política, lo que En la práctica, Colo Colo financió la construcción con recursos propios y privados, y no existe registro oficial de que el gobierno militar haya financiado o donado el estadio.”

En resumen, la inteligencia artificial señaló que el estadio Monumental no fue un regalo del régimen, sino un proyecto del club iniciado décadas antes y sostenido con recursos privados, aunque la presencia de Augusto Pinochet en la reinauguración –además de los titulares de medios de aquella época- alimentó el mito que persiste hasta el día de hoy.

La IA asegura que el Estadio Monumental no fue regalado ni financiado por Augusto Pinochet. (Foto: Javier Salvo/ Aton Chile)

