¡Vuelve la acción de la Copa Sudamericana! Este jueves la Universidad de Chile recibirá en el Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo la visita de Alianza Lima por el partido de vuelta de los cuartos de final del certamen Conmebol.

Partidazo que en RedGol comenzamos a vivir tras el 0-0 conseguido en tierras incaicas y por ello es que le solicitamos a la inteligencia artificial que nos diera un pronóstico exacto para este encuentro ¿Ganan los azules y avanzan? ¿Termina en empate y hay penales? Conoce cuál es el pronóstico de la IA para este increíble encuentro entre la U y Alianza, a continuación.

La IA predice el resultado de U. de Chile vs. Alianza Lima

En esta oportunidad utilizamos ChatGPT, una de las inteligencias artificiales más importantes y conocidas de este ámbito, la que realizó un análisis profundo del rendimiento de cada club en este 2025, a nivel local como internacional, y que definió que el duelo por los cuartos de Copa Sudamericana entre la U y Alianza Lima en Chile finalizará con triunfo para los azules por un marcador de 1-0 (1-0 en el global).

Las razones para que la inteligencia artificial pronostique un triunfo azul son las siguientes:

En la ida empataron 0-0, lo cual deja la llave abierta.

lo cual Universidad de Chile jugará en condición de local (aunque sin hinchada) lo que le da cierta ventaja.

(aunque sin hinchada) Alianza Lima tendrá bajas sensibles (como la suspensión de Carlos Zambrano) que podrían afectar su rendimiento defensivo.

(como la suspensión de Carlos Zambrano) que podrían afectar su rendimiento defensivo. La U necesitará ser ofensiva para aprovechar su localía, pero podría ganar por margen ajustado.

¿Qué probabilidades de triunfo tiene la U? Esto dice la IA

La misma inteligencia artificial entregó las probabilidades de triunfo, empate y derrota de la U en este partido, donde demostró que los azules tienen la primera opción de llevarse los tres puntos con más del 50% de opciones, conoce los detalles, a continuación:

Victoria U. de Chile: 52%.

Empate: 28%.

Victoria Alianza Lima: 20%.

¿Cuándo juegan U. de Chile vs. Alianza Lima?

El encuentro entre la U y Alianza Lima se juega este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.