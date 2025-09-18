Universidad de Chile visita a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los azules quieren dar el primer golpe de visita en Perú y poner un pie en las semifinales.

ver también ¿Disney+ o DGO? Dónde ver ONLINE a Universidad de Chile vs. Alianza Lima EN VIVO por Copa Sudamericana 2025

Los azules vienen de golear a Colo Colo en el Superclásico por la Supercopa y levantaron el pesado trofeo. A cuartos de final, la U llegó con victoria 1-0 como local ante Independiente y empate 1-1 al momento de suspenderse el duelo en Avellaneda, con la eliminación del Rojo por parte de la Conmebol.

La U enfrenta a Alianza Lima en Perú días después de levantar la Supercopa ante Colo Colo.

Por su parte, Alianza Lima dejó en el camino a la Universidad Católica de Ecuador con triunfos por 2-0 y 2-1. El ganador de la llave entre peruanos y chilenos enfrentará a en semis a Fluminense o Lanús.

ver también Rafael Olarra revela la clave y tarea de Marcelo Díaz en U de Chile contra Alianza Lima

Minuto a minuto de Alianza Lima vs. U- de Chile: