Copa Sudamericana

Minuto a minuto: U de Chile visita a Alianza Lima con la misión de poner un pie en semis de Copa Sudamericana

En medio de las Fiestas Patrias, la U buscará gritar viva Chile en suelo peruano, como visita contra Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por Diego Jeria

La U visita a Alianza Lima por la Copa Sudamericana.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPOT

Universidad de Chile visita a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los azules quieren dar el primer golpe de visita en Perú y poner un pie en las semifinales.

Los azules vienen de golear a Colo Colo en el Superclásico por la Supercopa y levantaron el pesado trofeo. A cuartos de final, la U llegó con victoria 1-0 como local ante Independiente y empate 1-1 al momento de suspenderse el duelo en Avellaneda, con la eliminación del Rojo por parte de la Conmebol.

La U enfrenta a Alianza Lima en Perú días después de levantar la Supercopa ante Colo Colo.

La U enfrenta a Alianza Lima en Perú días después de levantar la Supercopa ante Colo Colo.

Por su parte, Alianza Lima dejó en el camino a la Universidad Católica de Ecuador con triunfos por 2-0 y 2-1. El ganador de la llave entre peruanos y chilenos enfrentará a en semis a Fluminense o Lanús.

Minuto a minuto de Alianza Lima vs. U- de Chile:

Rival para semifinales

La U y Alianza Lima juegan la ida en búsqueda de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025: el ganador de la llave se enfrentará a Fluminense o Lanús.

Por el otro lado del cuadro asoman Atlético Mineiro-Bolívar y Once Caldas-Independiente del Valle.

Formación confirmada de Alianza

Pipo Gorosito y Alianza tienen once titular:

Formación confirmada de la U

El once titular confirmado de la U contra Alianza Lima:

Parte médico de la U

Universidad de Chile dio a conocer los detalles de las lesiones de sus tres bajas para la ida contras Alianza Lima:

Israel Poblete: desgarro muscular isquiotibial. En rehabilitación.

Nicolás Ramírez: desgarro muscular isquiotibial. En rehabilitación.

Lucas Di Yorio: en rehabilitación post menisectomía.

Castigo azul

Cabe recordar que Universidad de Chile no puede contar con hinchas visitantes en Lima por la sanción impuesta por la Conmebol tras los incidentes ocurridos en la barbarie de Avellaneda contra Independiente.

De hecho, no está de más recordar que la U clasificó a cuartos de final tras la eliminación por secretaría de Independiente. Eso sí, lo que se le olvidó siempre al Rojo es que los azules jamás estuvieron en desventaja...

La U ganó la ida en Santiago por 1-0 y el duelo se suspendió y canceló con empate parcial de 1-1 en Avellaneda. Es decir, la llave tenía un global de 2-1 a favor de la U.

La U ya está en la casa de Alianza Lima

El Romántico Viajero ya está en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Azules de rojo

Ni azul por la camiseta de rival ni la amarilla flúor: tal como se había adelantado, la U vestirá su indumentaria roja contra Alianza Lima.

Los citados de la U

El listado completo de las alternativas de la U contra Alianza Lima:

1.- Cristopher Toselli
2.- Franco Calderón
3.-Ignacio Tapia
6.-Nicolás Fernández
7.-Maximiliano Guerrero
9.-Leandro Fernández
10.-Lucas Assadi
11.-Nicolás Guerra
12.-Pedro Garrido
13.-David Retamal
14.-Sebastián Rodríguez
15.-Felipe Salomoni
16.-Matías Sepúlveda
17.-Fabián Hormazábal
19.- Javier Altamirano
20.-Charles Aránguiz
21.-Marcelo Díaz
22.-Matías Zaldivia
23.-Ignacio Vásquez
24.-Antonio Díaz
25.-Gabriel Castellón
27.-Rodrigo Contreras
40.-Rubén Vera

Probable formación de Alianza Lima

El equipo dirigido por Néstor Gorosito formaría con Guillermo Viscarra al arco; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco en defensa; Alessandro Burlamaqui (o Pedro Aquino), Fernando Gaibor y Sergio Peña en mediocampo; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos en ataque.

Probable formación de la U

Gustavo Álvarez quiere repetir el equipo que goleó a Colo Colo por la Supercopa y trabajó el duelo ante Alianza sin cambios.

La U formará, de no mediar contratiempos, con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano en mediocampo; Nicolás Guerra y Lucas Assadi en ataque.

Dónde ver Alianza Lima vs. U de Chile

El partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana será transmitido en vivo por televisión a través de la señal de ESPN.

Adicionalmente, el duelo también contará con transmisión online por la plataforma de Disney+, ya sea que cuentes con el plan Premium o Estándar.

ESPN en los cableoperadores:

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 84 (SD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (SD)
ZAPPING: 90 (HD)

Los datos del partido

La U visita a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana. El duelo es válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Arbitra el brasileño Ramón Abatti.

¡Comenzamos la previa!

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Comenzamos la previa del duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima en Perú. Acompáñanos en la espera del partido y el minuto a minuto del encuentro fijado en pleno 18 de septiembre.

