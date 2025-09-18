Universidad de Chile se juega una cuota importante de la temporada en Perú. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez enfrenta a Alianza Lima, en los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana.

Y el duelo se juega con una intensidad digna de copas internacionales. El Romántico Viajero empuja, pero deja espacios en el fondo y los Íntimos lo aprovechan con contragolpes sumamente peligrosos.

Sin embargo, lo que se ha llevado la atención del primer tiempo tiene que ver con los cobros. Y, para ser exacto, son las manos las que han dado de qué hablar en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Dos polémicas manos

Primero, fue Universidad de Chile la que se vio perjudicada por una mano. Corría el minuto 40, cuando, tras un tiro libre de Maxi Guerrero, el balón dio en el antebrazo de Peña, quien extendió su extremidad. Todo ocurrió en el área, pero para el árbitro brasileño, Abatti, no hubo penal. Tampoco para el VAR.

Pero, hubo un poco de justicia, minutos después. Minuto 45 y Gaibor Quevedo conseguía la apertura de la cuenta, ayudado por una débil respuesta de Gabriel Castellón. El estadio estalló.

Los jugadores de la Universidad de Chile alegando la mano | Photosport

Sin embargo, el VAR llamó al árbitro brasileño. Quevedo había bajado el balón con la mano, en el control previo al gol. Por lo tanto, tras una revisión fácil, el juez del partido determinó que el gol debía ser anulado. Sigue el cero a cero en el Alejandro Villanueva de Lima.

¿Cuándo se juega la vuelta del duelo entre la U y Alianza Lima?

Si el primer partido de la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputa este 18 de septiembre, la revancha será el próximo 24 del mismo mes en Coquimbo. Esto, porque el Estadio Nacional será utilizado por el Mundial Sub 20.