¿Era gol de Guerrero? La primera polémica que sufre la U en su visita a Alianza Lima

Universidad de Chile visita a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez deja atrás el bullado encuentro contra Independiente, y ahora va por el batacazo en Perú.

Sin embargo, el encuentro no estuvo ajenos a polémicas y la primera jugada tuvo como protagonistas a los azules en el Estadio Matute. Todo comenzó en el minuto 6 cuando el Romántico Viajero empezó tomar el control del medio y Lucas Assadi llegó hasta el área grande con balón dominado.

ver también El amigo de Ronaldinho, el “Toperoles de acero” y el Bigote: tres futbolistas que jugaron en la U de Chile y en Alianza de Lima

El “10” habilitó a Maxi Guerrero, que sin ninguna marca aprovechó los espacios y le rompió el arco Guillermo Viscarra. Lo que desató los festejos del plantel azul y que silenció a la parcialidad de los “íntimos”.

Sin embargo, la alegría duró poco y nada ya que el árbitro Ramón Abatti Abel de inmediato anuló la jugada. El juez brasileño se percató de la posición de adelanto de Guerrero y no titubeó para revocar el tanto.

Aunque el pito central para evitar todo tipo de especulaciones pidió la asistencia del VAR. Lo que tardó un par de minutos para identificar que por milímetros el delantero de la U estaba adelantado.

ver también No es CHV: La señal que transmite U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025

¿Cuándo se juega la U vs Alianza Lima?

El primer partido de la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputa este 18 de septiembre. Ahora la revancha será el próximo 24 del mismo mes en Coquimbo, ya que el Estadio Nacional será utilizado por el Mundial Sub 20.

Publicidad

Publicidad

La U recibirá al elenco peruano en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 21:30 horas. Cabe consignar que el cuadro que avance se medirá ante Lanús o Fluminense (en la ida el cuadro trasandino ganó por 1-0).