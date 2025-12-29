Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

“Un pedido de mi abuelo”: Erick Pulgar aborda la opción de regresar al fútbol chileno

El mejor futbolista chileno del 2025 según el Círculo de Periodistas Deportivos se refirió a la posibilidad de volver a nuestro balompié y cumplir promesa familiar.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Erick Pulgar se fue del fútbol chileno en julio del 2015
© Martin Thomas/PhotosportErick Pulgar se fue del fútbol chileno en julio del 2015

Actualmente, Erick Pulgar es el mejor futbolista chileno que juega en el extranjero. Los números en 2025 lo avalan. Con Flamengo conquistó nada menos que seis títulos, entre ellos el Brasileirao y la Copa Libertadores.

Como se dicen los más jóvenes, el antofagastino vive su “prime”, para lo cual debieron pasar 10 años desde su salida del país, con pasos extensos con Bologna y Fiorentina en Italia, más una etapa en Galatasaray de Turquía.

Previo a su buen momento en Brasil, a finales del 2024, se vinculó a Pulgar con una opción de regresar al fútbol chileno, donde se adujo una situación familiar que forzaba su vuelta, con clubes interesados como Católica y Colo Colo, lo que descartó de plano.

Profeta en su tierra: Erick Pulgar recibe masivo reconocimiento en Antofagasta

ver también

Profeta en su tierra: Erick Pulgar recibe masivo reconocimiento en Antofagasta

¿Volverá Erick Pulgar al fútbol chileno?

A un año de aquella situación, y tras ganar el “Cóndor de Oro” al Mejor de los Mejores del 2025 por el Círculo de Periodistas Deportivos, se le consultó al volante por si en el corto plazo tiene en sus planes regresar a nuestro balompié.

“Eso lo vamos a hablar con el tiempo. Yo dije hace un tiempo que (volvería por) un pedido de mi abuelo, pero eso ya más adelante lo vamos a saber”, aseguró Erick Pulgar, quien aprovechó de realizar un balance de su exitosa temporada 2025.

“Fue un año regular. Después de la lesión, que me tuvo parado por tres meses, me preparé muy bien y justo se dio que estábamos en instancias finales de Libertadores, en Brasil, ahora lo del Mundial, por lo que fue un año exitoso para mí“, finalizó.

Publicidad

Los números del antofagastino en 2025

Entre torneos locales e internacionales, Erick Pulgar disputó con Flamengo un total de 2.854 minutos en 37 encuentros, donde anotó un gol y recibió 14 tarjetas amarillas.

Así le fue a Flamengo en el Brasileirao

Lee también
Se despide de la U: los azules suman un nuevo cortado
U de Chile

Se despide de la U: los azules suman un nuevo cortado

¿Alcaraz o Sinner? Ranking de tenistas que más dinero ganaron el 2025
Tenis

¿Alcaraz o Sinner? Ranking de tenistas que más dinero ganaron el 2025

Centenario gris: el resumen detallado del 2025 albo
Colo Colo

Centenario gris: el resumen detallado del 2025 albo

Tricampeón de la Copa Libertadores le sube el precio a figura de Colo Colo
Colo Colo

Tricampeón de la Copa Libertadores le sube el precio a figura de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo