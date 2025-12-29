Actualmente, Erick Pulgar es el mejor futbolista chileno que juega en el extranjero. Los números en 2025 lo avalan. Con Flamengo conquistó nada menos que seis títulos, entre ellos el Brasileirao y la Copa Libertadores.

Como se dicen los más jóvenes, el antofagastino vive su “prime”, para lo cual debieron pasar 10 años desde su salida del país, con pasos extensos con Bologna y Fiorentina en Italia, más una etapa en Galatasaray de Turquía.

Previo a su buen momento en Brasil, a finales del 2024, se vinculó a Pulgar con una opción de regresar al fútbol chileno, donde se adujo una situación familiar que forzaba su vuelta, con clubes interesados como Católica y Colo Colo, lo que descartó de plano.

ver también Profeta en su tierra: Erick Pulgar recibe masivo reconocimiento en Antofagasta

¿Volverá Erick Pulgar al fútbol chileno?

A un año de aquella situación, y tras ganar el “Cóndor de Oro” al Mejor de los Mejores del 2025 por el Círculo de Periodistas Deportivos, se le consultó al volante por si en el corto plazo tiene en sus planes regresar a nuestro balompié.

“Eso lo vamos a hablar con el tiempo. Yo dije hace un tiempo que (volvería por) un pedido de mi abuelo, pero eso ya más adelante lo vamos a saber”, aseguró Erick Pulgar, quien aprovechó de realizar un balance de su exitosa temporada 2025.

“Fue un año regular. Después de la lesión, que me tuvo parado por tres meses, me preparé muy bien y justo se dio que estábamos en instancias finales de Libertadores, en Brasil, ahora lo del Mundial, por lo que fue un año exitoso para mí“, finalizó.

Publicidad

Publicidad

Los números del antofagastino en 2025

Entre torneos locales e internacionales, Erick Pulgar disputó con Flamengo un total de 2.854 minutos en 37 encuentros, donde anotó un gol y recibió 14 tarjetas amarillas.

Así le fue a Flamengo en el Brasileirao