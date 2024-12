Erick Pulgar desmiente acercamiento con Colo Colo: "No está en mis planes volver a Chile"

Es temporada de humos. Fin de año siempre se visualiza como una época en la que empiezan a surgir nombres en distintos equipos del orbe. En este caso, le tocó a Erick Pulgar, pretendido desde Colo Colo hasta por Jorge Sampaoli.

De hecho, se ha hablado de un hipotético problema familiar que tendría al futbolista con ganas de volver a Chile. Supuestamente, el ex Católica tendría a su hermana sufriendo depresión.

Frente a este panorama. Erick Pulgar alzó la voz. O el teclado, al menos. El futbolista escribió en su cuenta de Instagram, intentando despejar las dudas sobre su salida del Flamengo.

¿Qué dijo Erick Pulgar sobre el interés de los equipos chilenos?

Erick Pulgar está de vacaciones en Chile. Su paso por el país ha traído serios rumores de su acercamiento con Colo Colo e, incluso, con Universidad Católica.

El seleccionado nacional, no obstante, señaló que nada de lo que se ha dicho de un posible retorno a la liga chilensis es cierto. “No estamos hablando con ningún club chileno. No está en mis planes volver a jugar en Chile, por ahora“, enfatizó el volante, quien también aclaró el supuesto problema familiar.

“No estoy con ningún drama familiar, ni nada parecido. Por suerte, todos en mi familia y amigos estamos muy bien“, publicó en sus historias de Instagram, aprovechando de desmentir tajantemente los rumores.

Erick Pulgar fue reconocido en Flamengo | Getty Images

“Me gustaría pedir que no inventen cosas, que no den por ciertas cosas que son falsas. Hacen daño a personas y desinforman y confunden a la gente“, cerró el actual jugador del Flamengo.