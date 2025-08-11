Nicola Pietrangeli fue una de las grandes figuras del tenis mundial, doble ganador en Roland Garros y el mejor tenista que Italia haya tenido según algunos.

Pero la realidad que enfrenta hoy es muy distinta a la de sus días en las canchas.

En una entrevista para Supertennis, Pietrangeli no ocultó su dolor ni su cansancio. “Así es la vida: dolorosa y aburrida”, resumió a solo días de cumplir 92 años.

Su memoria lo traiciona y el cuerpo le juega en contra. “La cabeza se me va un poco. Puedo recordar bien las cosas que hice hace 50 años, pero no las que hice antes de ayer. Me da que cualquier día, ya no me funcionará más”, reveló.

La selección italiana de tenis muestra a su llegada a Roma la Copa Davis 1976 ganada en Santiago de Chile unos días antes. De izquierda a derecha: Nicola Pietrangeli, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti y Zugarelli (Wikimedia Commons).

Un dolor que lo mantiene postrado

El campeón de Grand Slam vive prácticamente acostado todo el día debido a un intenso dolor en la zona baja de la columna.

“Me deben estar castigando porque he hecho algo malo en mi vida. Los días son largos. Muy largos. Menos mal que duermo, que eso me ayuda”, confesó.

Nicola Pietrangeli joven.

Aunque sus amigos lo invitan a distraerse, su cuerpo no se lo permite. “Quisiera un día sin dolor. Este dolor que sufro me impide moverme. Lo han probado todo”, dijo.

“Mis amigos me llaman para jugar a las cartas, pero necesito descansar. Aunque me paso todo el día en la cama, no tengo un día de reposo por este dolor”, lamentó.

Una herida más fuerte que el dolor físico

El 2025 ha sido un año especialmente duro para Pietrangeli, que perdió a su hijo Giorgio Pietrangeli tras una batalla contra el cáncer hace solo unas semanas.

“Habrá quien se tire al suelo y se desespere. Yo no. Lo veo como si estuviese aquí. Lo recuerdo sufrir. Estaba enfermo. No se levantaba de la cama. Sufría muchísimo”, contó con voz quebrada.

Su hijo, pionero del surf en Italia, fue una figura admirada y su partida dejó una huella profunda en el extenista.

Giorgio Pietrangeli y su padre Nicola Pietrangeli.

“Estoy cansado”

Nicola no solo lucha contra el dolor físico, sino también contra la soledad y la resignación.

“Estoy cansado. Cansado de estar cansado. No sé qué será de mí en dos semanas. No cambiará nada”, reconoció.

“Soy como un gusano. Veo la tele, veo Netflix y aunque solo toque el mando, estorbo”, confesó con brutal honestidad.

