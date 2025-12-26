Ben Brereton pasa por un tenso momento en Inglaterra luego de llegar a préstamo al Derby County desde el Southampton, ya que solamente ha convertido en una oportunidad en 17 partidos disputados, por lo que ahora suena que su destino podría estar lejos de la Championship.

Según reveló Sky Sports, el Toronto FC, que disputa la Major League Soccer en Norteamérica, tiene en su radar al jugador chileno-inglés de 26 años. “Hasta el momento, el club de la MLS no se ha puesto en contacto oficialmente con el ‘Soton’, pero sí está explorando las condiciones”.

En Inglaterra lanzan dura crítica a Brereton

Según Yahoo UK, el jugador lleva una temporada para el olvido y su salida es una posibilidad. “El jugador fracasado de los Saints, quien actualmente se encuentra en una situación difícil cedido en el Derby County”.

Añadiendo que el jugador chileno de 26 años llegó como una de las grandes sorpresas del equipo, pero no ha dado los resultados esperados.

El jugador chileno podría llegar a la MLS. (Photo by Jess Hornby/Getty Images)

“Fue titular en los primeros cuatro partidos de la desastrosa campaña, pero posteriormente fue descartado y solo regresó como suplente”.

A esto añaden que el jugador tendría sentenciado su futuro en el Southampton, club dueño de su pase, por lo que es posible su llegada al Toronto, si es que el interés del club de la MLS avanza.

Por su parte, Sky Sports señaló que Brereton: “No tiene futuro en St Mary’s”, añadiendo que el equipo canadiense está explorando las condiciones y que a pesar de que el jugador tiene contrato hasta el 2028, los Saints no se opondrían a su salida.

“El Derby también tendría que aceptar una liberación anticipada de su préstamo”, expresaron.