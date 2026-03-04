El defensa de Colo Colo, Joaquín Sosa, dejó en evidencia que en el Cacique aún duele la derrota frente a Universidad de Chile, por el Superclásico 199 el domingo, jugado en el estadio Monumental, con victoria 0-1 para los azules.

Sin embargo, el mismo jugador da vuelta la página y deja claro que en Colo Colo los ánimos y esfuerzos están puestos en levantarse del tropiezo y volver a la victoria, pues así lo exige la historia alba.

“Colo Colo es el club más grande de Chile, siempre vamos a querer pelear el torneo y lo vamos a pelear hasta el final“, dijo tajante Sosa.

ver también Joaquín Sosa queda con sangre en el ojo contra la U de Chile: “Se quedaban mucho en el piso”

Sosa y Colo Colo se levantan tras la derrota ante la U

Agregó que “obviamente a nadie le gusta perder un superclásico, pero ya hay que pasar la página porque tenemos un partido importantísimo el fin de semana“.

Sosa y palo a la U tras derrota alba en el Superclásico.

Respecto a su personalidad sobre la cancha, Sosa manifestó que “soy así desde muy chico, tengo mucho carácter y me enojo rápido porque no me gusta perder a nada. Juego en una posición que ve todo el campo de frente, entonces es mejor para hablar, gritar y ordenar si alguien está mal parado en la cancha”.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que además, Sosa tuvo profundas críticas para Universidad de Chile, reclamando pobreza en lo planteado futbolísticamente por la U, además de considerar que a su juicio los azules privilegiaron hacer teatro en vez de jugar.

ver también El respaldo del plantel de Colo Colo a Fernando Ortiz: “Trabajamos para ayudarlo”

El próximo duelo de Colo Colo y su refuerzo uruguayo de 24 años será este sábado, como visita contra Audax Italiano, por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Resumen:

-El defensa Joaquín Sosa analizó la derrota 0-1 frente a Universidad de Chile en el Monumental. Pese a la caída le pega un palito a los azules.

Publicidad

Publicidad

-El refuerzo uruguayo de 24 años criticó el planteamiento futbolístico de la Universidad de Chile.

-Colo Colo enfrentará a Audax Italiano este sábado por la sexta fecha de la liga.