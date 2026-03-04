La serie Young Sherlock llegó a la pantalla con su primera temporada en Prime Video protagonizada por Hero Fiennes Tiffin como el joven detective, un rol que mostrará una faceta distinta del personaje. Aunque su carrera en el cine es ampliamente conocida, pocos saben de otras de sus grandes pasiones: El fútbol.

En Young Sherlock, las escenas de acción exigieron al máximo a Hero Fiennes Tiffin, quien debió someterse a una intensa preparación física para afrontar persecuciones, peleas y secuencias de alto ritmo.

El actor, que suma un desconocido pasado por las canchas, reconoció que el rodaje puso a prueba su resistencia y fortaleza, mostrando una faceta mucho más física del joven detective.

El gran amor de Hero Fiennes-Tiffiin: El Westham United

Además de su carrera como actor, Hero Fiennes Tiffin proviene de una reconocida familia liga al arte y al cine: es sobrino de los actores Ralph y Joseph Fiennes, y creció rodeado de ese ambiente creativo.

Antes de consolidarse en la pantalla, trabajó también como modelo y desde niño tuvo gran afición por el deporte, donde su gran amor es el Westham United.

En conversación con BritishGQ, el actor señaló la importancia del fútbol en su vida. “Probablemente mi primer amor, quizás segundo solamente detrás de mis padres”.

En 2024, el actor habló de su pasión por los Hammers en conversación con Whufc, donde reveló cómo nació su amor por la escuadra. “Los vecinos de aquí abajo tenían una familia numerosa y abonados al Upton Park, así que cada dos semanas me llevaban”.

“Mi mejor amigo, que vivía cerca, tenía un padre hincha del West Ham y estábamos en la misma clase, así que, sin darme cuenta, llevaba su camiseta del West Ham con los abonos de mis amigos.

“Crecí en una zona como Stockwell/Oval; el West Ham no era mi club más cercano”, reveló, añadiendo que “tu club te elige”.

Desde entonces, Hero ha estado loco por el West Ham United, siendo fans de los atacantes que han marcado el club. “Teddy Sheringham era el primer nombre en la espalda de mi camiseta: el número ocho para Teddy”.

“Me estoy dando cuenta de que tenía tendencia a elegir a los delanteros: Dean Ashton, Marlon Harewood; si empiezo, no paro”.

El actor participó el 2025 en el campeonato de fútbol 7 de TST en Estados Unidos, lo que lo hizo jugador habitual del club en esa división. “No hay ningún otro lugar en el que preferiría estar. Le digo a mi equipo que esta es la prioridad. Si puedo hacerlo por el Club y tiene sentido, quiero hacerlo”.

“Es como si un amigo te dijera que realmente necesita tu ayuda con algo; te sientes honrado de poder ayudar”.

“Para mí, es simplemente surrealista poder aportar cualquier cosa. Me despierto y pienso que mi sueño se ha hecho realidad. Podría hablar durante horas sobre lo afortunado y orgulloso que me siento de formar parte del Club, y esperemos que esto sea solo el comienzo”.

¿Cuál es la trama de Young Sherlock?

Ambientada en el Oxford de la década de 1870, la historia revela a un Sherlock joven, impulsivo y sin filtros que se ve envuelto en un caso de asesinato que pone en riesgo su libertad, dando inicio a una investigación que revela una conspiración internacional destinada a cambiar su vida para siempre y donde el mundo sabrá por primera vez quien es este cautivador detective.

Con el ingenio y la energía que caracterizan a las adaptaciones cinematográficas de Guy Ritchie, Young Sherlock propone una explosiva reinterpretación de los años formativos del personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle.

Revisa el tráiler de Young Sherlock a continuación