El respaldo del plantel de Colo Colo a Fernando Ortiz: “Trabajamos para ayudarlo”

Colo Colo intenta reponerse del duro golpe sufrido en el Superclásico, donde llegó como favorito a lo que debía ser una fiesta en el Monumental, pero terminó cayendo por 1-0. Los fantasmas vuelven a Macul.

En el plantel, Joaquín Sosa tomó la palabra este miércoles. “A nadie le gusta perder un clásico, pero son momentos que hay que pasar. Hay que pasar la página porque tenemos un partido importantísimo. Al otro día, la cabeza te da mil vueltas, pero hay que pensar en el próximo partido“, dijo.

“Todos entramos a querer ganar, nadie va a querer perder esa clase de partidos. Por más esquemas o planificación, los clásicos son de detalles y fue así que terminó ganando el rival, por un pequeño detalle“, explicó.

En esa misma línea, el defensa se refirió a la situación de Fernando Ortiz luego de esta importante derrota. El DT perdió el poco piso que había ganado con los últimos partidos y muchos piden su salida del Monumental.

“Trabajamos para ayudarlo”: En Colo Colo se refieren al presente de Fernando Ortiz

“Nosotros trabajamos día a día para ayudar al entrenador. Veo un grupo donde nadie hará lo contrario a lo que diga“, contestó Joaquín Sosa sobre el presente de Fernando Ortiz.

“Estamos trabajando para mejorar. Feníamos bien en los últimos tres partidos ganando bien. Esto es un grupo, hay que hacerse responsable de las cosas y seguir trabajando, porque ya pasó“, cerró el zaguero.