Universidad de Chile recibe este miércoles a Palestino en un Estadio Nacional sin público presente, por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.

Un partidazo en el que solo uno podrá avanzar a la fase de grupos del certamen Conmebol y que, para sorpresa de muchos hinchas del fútbol chileno y sudamericano, no será transmitido ni por ESPN ni por Disney+.

Si bien el torneo sudamericano es emitido por la cadena Disney, también cuenta con DSports como señal oficial. Y justamente el duelo entre azules y árabes será transmitido exclusivamente por la señal deportiva de DirecTV.

En ese contexto, ya se conocieron quiénes serán los comentaristas y relatores encargados del encuentro entre equipos chilenos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Quién relata U. de Chile vs Palestino hoy por Copa Sudamericana?

Es así que la cuenta especializada en este tipo de contenidos de X (antes Twitter), Top Sports, confirmó que en los relatos de la U y Palestino estarán presentes Hernán Chanampa, acompañado en los comentarios por el periodista Pablo Flamm y Marco Escobar desde el campo de juego.

Chanampa, Flamm y Escobar serán los comentaristas de este miércoles entre la U y Palestino. (Foto: Captura X.)

El encuentro entre la Universidad de Chile y Palestino a comenzar a las 21:30 horas de Chile por la Copa Sudamericana será transmitido por la señal de TV paga, DSports, exclusiva de DirecTV, en los siguientes canales del cableoperador:

DIRECTV

DSports: 610 – 1610.

Adicionalmente, podrás ver EN VIVO y ONLINE este encuentro si estás suscrito a la plataforma de streaming, DGO.

En resumen

