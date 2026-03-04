Diego el “Mono” Sánchez sigue dando que hablar tras su soñada aventura en Coquimbo Unido. Luego de coronarse campeón el año pasado y en 2026 hacer lo propio con la Supercopa, el meta es ídolo en el puerto.

Si bien los resultados han sido irregulares este año en la Liga de Primera, el carismático portero mantiene buen nivel y se deja querer también fuera de la cancha. Es ahí donde encendió las redes sociales nuevamente.

Ya como un referente en la ciudad pirata, el Mono fue presentado como estrella en su “nuevo equipo”. Bajo la firma de Automotriz Carmona, Sánchez se robó los likes en la marca.

Así presentaron al Mono Sánchez

Siempre fiel a su estilo de moda, pero también con elegancia, Diego Sánchez figuró en el video de su “nuevo equipo”. Ahí el meta avisó su firma diciendo que “desde ahora formo parte de un nuevo eqiupo, todo Carmona y compañía”.

El Mono Sánchez avisó también que se vendrán más sorpresas tras su firma con la automotriz, aunque siempre con su prioridad bajo los tres tubos del arco de Coquimbo. Ahí, en el último partido tuvo su partido más ingrato.

En la derrota frente a Deportes Concepción por 1-0, el portero fue expulsado tras una grosera falta en el final. Por eso, no estará disponible para jugar el siguiente duelo ante Huachipato, al que visitarán este sábado 7 de marzo al mediodía.

Publicidad

Publicidad

ver también Diego Sánchez pegó fuerte patada, lo expulsaron vs Deportes Concepción y propició el debut de un arquero de 16 años en Coquimbo Unido

Los piratas están en la ubicación 11° de la tabla de posiciones, con seis unidades. Además, tienen un ojo puesto en Copa Libertadores, donde el 19 de marzo conocerán sus rivales en la fase de grupos con el sorteo del torneo.