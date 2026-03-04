Fue multicampeón con Colo Colo, debutó como entrenador en Paraguay y ahora deja el cargo tras ocho partidos

Lucas Barrios comenzó con el pie izquierdo su primera etapa como entrenador. El sempiterno goleador en Colo Colo y Borussia Dortmund entre otros, inició como entrenador del Sportivo Luqueño en Paraguay.

Su comienzo fue alentador, incluso recibió el apoyo de un histórico adiestrador en el continente como Gustavo Álfaro. El entrenador de Paraguay apoyó al delantero y hasta lo respaldó ante los cuestionamientos en su cometido.

Sin embargo, los problemas con la dirigencia fueron gatillantes de su salida. Así lo detalló América TV de Paraguay. “Barrios había puesto su cargo a disposición hace tres semanas. Pero la dirigencia no aceptó”, indicaron de entrada.

En este periodo, logró dos triunfos al hilo ante Recoleta y Guaraní. Lo que le dio tranquilidad en el cargo, pero todo se derrumbó antes de lo imaginado.

Lucas Barrios ya no es DT de Sportivo Luqueño

Luego empató con Trinidense y el lunes cayó por 1-0 ante Radio Ñu. Lo que gatilló la salida de Lucas Barrios. “Se rumorea que la dirigencia ya había contactado a Pedro Sarabia, cuando Barrios aún estaba en el cargo, lo que molestó al ex delantero. Ahora justamente Sarabia fue presentado este miércoles como el reemplazante de la “Pantera”, indicaron.

La escueta despedida de Sportivo Luqueño a Lucas Barrios

Pero además revelaron que a este falta de respaldo, se suma que no se le ha pagado el salario desde que inició su primera etapa como adiestrador. “Le deben seis meses de salario y hace seis meses está en Luqueño. Es decir, nunca cobró”, aseguraron. Por lo que la relación entre ambas partes ya estaba bastante deteriorada.

Así las cosas, la primera aventura de Lucas Barrios como adiestrador no fue de las mejores para el ex delantero del Cacique. En total fueron tres victorias, un empate y cuatro derrotas, por lo que el Sportivo Luqueño quedó octavo y a diez puntos de Olimpia que es puntero.

