Tal como en el tenis, Stella Artois celebra la maestría técnica detrás de cada inicio: el servicio perfecto del jugador en la cancha y el Perfect Serve de la marca en su característico cáliz.

En ambos casos, la precisión marca la diferencia. El ritual del Perfect Serve de Stella Artois consiste en cinco pasos para lograr una cerveza perfectamente servida; Preparar (limpiamos y enfriamos el cáliz, Sacrificar (dejamos que fluya el

primer estallido de espuma), Verter (inclinar el cáliz 45º), Retirar (cuando la cerveza se asienta y se forma la espuma, retiramos el exceso) y Servir quedando así la proporción ideal de líquido y 2 dedos de espuma.

Experiencia Stella Artois

Este año, el extenista, triple medallista olímpico y máximo ganador del ATP de Chile, Fernando González, vuelve como embajador de la marca, invitando a los fanáticos a ser parte de una experiencia que combina tradición, exclusividad y celebración.

Su presencia conmemora la profunda conexión entre Stella Artois y el tenis, un vínculo construido sobre la disciplina, la técnica y el respeto por el ritual. Durante el torneo —que se llevará a cabo entre el sábado 21 de febrero y el domingo 1 de

marzo— los asistentes podrán disfrutar del Perfect Serve de Stella Artois mientras siguen cada partido, elevando la experiencia deportiva.

“En Stella Artois creemos que el tenis y nuestra marca comparten algo esencial: la precisión y el respeto por el ritual. Estar presentes en el Chile Open 2026 es una forma de invitar a las personas a vivir el torneo de una manera más completa, disfrutando cada punto junto a un Perfect Serve.

Además, contar con Fernando González como embajador nos conecta de manera auténtica con la historia y la pasión que el tenis despierta en Chile. Queremos que el público no solo vea un gran partido, sino que lo acompañe con una experiencia única al más estilo Stella Artois” – Andrea Galeano, Brand Manager Stella Artois en el Village de la marca, los fanáticos podrán vivir una experiencia inmersiva diseñada para celebrar la precisión y la presencia que definen tanto al tenis como a Stella Artois.

Además del clásico cáliz grabado, este año el gran protagonista es el cáliz de arcilla edición limitada: una pieza única, hecha a mano con arcilla de las canchas, que rinde homenaje al arte de la precisión dentro y fuera de la cancha.

Como parte de AB InBev, la cervecería más grande del mundo, Stella Artois continúa consolidando su legado de excelencia, transformando cada encuentro en una ocasión memorable. Porque dentro y fuera de la cancha, todo comienza con un servicio perfecto.