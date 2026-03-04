En Macul quieren recuperarse pronto del golpe recibido en el Superclásico. Colo Colo cayó por la mínima ante la Universidad de Chile y, pese a que duele perder con el archirrival, ya se piensa en lo que será el duelo ante Audax Italiano.

Para poder conseguir eso, hay que saber pasar la página. Esto se logra haciendo un análisis completo de las razones de la caída ante Universidad de Chile. Y en Colo Colo eso es lo que se empieza a hacer.

Joaquín Sosa fue el encargado de salir a responder las preguntas de los periodistas, en la antesala del duelo ante Audax Italiano (sábado 7 de marzo, a las 18.00 horas). Y, cómo no, habló del Superclásico.

ver también Claudio Borghi destroza a Cristián Riquelme por escándalo en condominio: “Hay falta de formación”

Dolor que va pasando

Evidentemente, duele. Pero para Joaquín Sosa ya es tiempo de dar vuelta la página azul y comenzar a enfocarse en lo que viene. Pero, antes, hizo un pequeño repaso por lo que fue el duelo del pasado fin de semana.

“A mí, y a nadie, le gusta perder un clásico, pero son momentos que hay que pasar. Hay que pasar la página porque tenemos un partido importantísimo. Al otro día la cabeza te da mil vueltas, pero hay que pensar en el próximo partido”, comenzó diciendo, para luego alinearse con Fernando Ortiz y llegar a la conclusión de que Colo Colo fue superior ante la U.

“No escuché las palabras del Tano, pero dentro de la cancha se vio quién propuso y quién no. Cada pelota y roce se quedaban mucho tiempo en el piso. No hay excusas, se perdió, pero hay que seguir trabajando porque ya pasó“, dijo el defensa albo.

Publicidad

Publicidad

La defensa de Colo Colo tiene nacionalidad extranjera | Photosport

En resumen…

Joaquín Sosa analizó la derrota de Colo Colo antes del duelo contra Audax Italiano.

El partido frente a Audax Italiano se jugará el sábado 7 de marzo a las 18:00.

Publicidad

Publicidad

El defensa afirmó que en la cancha se vio que Colo Colo fue quien propuso.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?