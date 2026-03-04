Universidad de Chile mostró en detalles la íntima celebración del plantel de jugadores luego de la victoria por 1-0 ante Colo Colo, en el Superclásico 199 disputado en el estadio Monumental.

Luego de festejar en la cancha del Monumental, la idea fue ir a los camarines para no calentar más los ánimos con la hinchada rival, por lo que comenzaron con los típicos cantos.

Pero fue Marcelo Morales, el encargado de la música en el camarín de la U, quien puso suspenso para poner un tema que hizo bailar a todo el plantel: “Baila Reggaeton”.

La canción es interpretada con todo el estilo por Timmy7Ray, además de M La Nota, que es el apodo musical del actual delantero de Universidad de Chile Maximiliano Guerrero.

Marcelo Morales fue el DJ en el camarín de la U tras el Superclásico. Foto: U de Chile.

Maxi Guerrero cuenta de su canción “Baila Reggaeton”

La música siempre activa los camarines del fútbol y en Universidad de Chile no fue dejada de lado, con el talento musical de Maxi Guerrero que hizo bailar a todos sus compañeros.

Algo que hace un tiempo conversó el propio jugador con Redgol, donde entregó algunos detalles: “Ah sí, lo vieron (risas). Eso era un tema por lesear, pero ya creo que fue eso. A mí me gusta mucho el reggaetón, pero era por lesear, aunque lo escucho siempre esa música en todos lados”.

En ese sentido, contó detalles del tema que ahora es cábala en el camarín de la U tras el Superclásico: “Fue un compañero (Martín Castillo) en el fútbol en las juveniles, que estábamos juntos en Deporte La Serena y se dio para hacer, pero me enfoco en el fútbol que es lo mío”.

Revisa el video:

En resumen:

Maximiliano Guerrero, delantero de Universidad de Chile, interpreta la canción de reggaetón titulada “Baila Reggaeton”.

Marcelo Morales fue el encargado de poner la música durante el festejo en el Monumental.

El tema musical fue grabado junto a Timmy7Ray y Martín Castillo en Deportes La Serena.