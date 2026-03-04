Damián Pizarro tuvo que esperar mucho para su debut en Racing Club de Argentina, pero por fin lo pudo disfrutar. Y con una asistencia brillante en el gol que significó la apertura de la cuenta. Un vistoso toque de taco habilitó al rápido extremo colombiano Duván Vergara, quien marcó el 1-0.

De todas maneras, y a pesar de los buenos comentarios de Gustavo Costas por su accionar, hubo un periodista que no quedó con buen sabor. Es probablemente el comunicador deportivo más polémico del vecino país: Flavio Azzaro. Y no se guardó nada con el atacante chileno de 20 años.

“Fue una buena jugada colectiva el gol de Vergara. El comentarista exageró con el pase de Pizarro. Da un pase bastante común que le termina saliendo para habilitar a Vergara, que hace un gol de una posición extrañísima, con el arquero muy cerca, casi que de puntín”, describió Azzaro.

También le dejó una crítica al rendimiento de la Academia. “Y abre el marcador para Racing en un partido parejo donde no pasaba nada. Mucha pasividad de Racing, prácticamente sin llegadas de ningún equipo” aseguró en su reacción para AZZ.

E insistió en el accionar de Damián Pizarro, quien llegó cedido desde el Udinese a la Acadé. “Fuimos a buscar a un futbolista que no había jugado el año pasado y casi no entró en juego salvo la conexión con Vergara”, dijo Azzaro sobre el arribo como refuerzo del ex Colo Colo.

Damián Pizarro en la firma de su contrato con Racing. (Foto: Racing Club).

Publicidad

Publicidad

ver también Pertenece a U de Chile y festeja el debut de Damián Pizarro en Racing Club de Argentina: “Perseverancia”

Flavio Azzaro cuestiona a Damián Pizarro tras su debut en Racing de Argentina

Damián Pizarro esperó mucho por su estreno en Racing Club de Argentina y terminó bien. Pero no satisfizó todas las expectativas. Al menos no las de Flavio Azzaro. “Es un chico que el técnico no pidió, que tendrá que agarrar rodaje y que no tenemos ni la más puta idea cómo juega”, lanzó.

“Pero cuando hagamos la foto del partido, por lo menos vamos a decir qué bien se la devolvió a Vergara. Yo no sé si el chico quiso hacer realmente eso. Ojalá que sí, vamos a hacer de cuenta que sí”, sentenció Azzaro, quien dejó entrever que el toque del ariete fue suerte.

Publicidad

Publicidad

Por lo pronto, Pizarro debe afinar detalles para buscar otra chance en Racing, que el 10 de marzo volverá a ser visitante: se medirá a Sarmiento de Junín a contar de las 22 horas. Aunque la preocupación principal de Costas es recuperar a Adrián Maravilla Martínez.

ver también Damián Pizarro encabeza la nómina de la Roja para los amistosos de marzo

Revisa el compacto del triunfo de Racing a Atlético Tucumán

Así va la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina

Así va ubicado Racing Club en la tabla de posiciones de la primera fase en la Liga Profesional de Argentina.

Publicidad