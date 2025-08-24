Es tendencia:
Polémico periodista argentino presiona al culpable de la masacre en Avellaneda: “Estaba cantado”

Sus dichos siempre generan revuelo, e incluso en este lado del continente. Hoy se pone del lado de Universidad de Chile y apunta a las verdaderas culpas.

Por Miguel Gutiérrez

Un polémico periodista argentino apunta al verdadero culpable de toda la barbarie vivida en Argentina.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTUn polémico periodista argentino apunta al verdadero culpable de toda la barbarie vivida en Argentina.

El pasado miércoles, lo que era la revancha de octavos de final de Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana terminó en tragedia, donde los hinchas azules se llevaron la peor parte en Avellaneda.

Quienes llegaron vivieron un infierno, donde fueron golpeados por la hinchada local y también de la policía trasandina. Incluso, con querellas de intento de homicidio para los involucrados.

La cancelación del encuentro ha provocado todo tipo de reacciones tanto en Chile como en Argentina. Y al otro lado de la cordillera buscan culpables, donde un siempre polémico periodista tiene la película clara.

Abogado de Azul Azul mete presión con fuerte dardo a la Conmebol: “La U no debiese…”

Abogado de Azul Azul mete presión con fuerte dardo a la Conmebol: “La U no debiese…”

Siempre polémico periodista argentino apunta al verdadero culpable de la masacre de Avellaneda

Uno que sacó la voz es Flavio Azzaro, periodista identificado con el archirrival de Independiente, Racing Club, y siempre polémico en sus declaraciones, quien entregó su veredicto sobre el gran culpable tras la masacre de Avellaneda.

Revelan la dura decisión que toma la Conmebol con el polémico presidente de Independiente

Revelan la dura decisión que toma la Conmebol con el polémico presidente de Independiente

“Creo que se hizo todo mal y estaba cantado que iba a suceder“, fue lo primero que comentó en su canal de YouTube. “Cómo no va haber acrílico, protección, habiendo arriba tres mil chileno y abajo argentinos. Olvídense de que es Universidad de Chile e Independiente“, agregó.

En esa misma línea, Azzaro apuntó: “Sí, te van a tirar de todo. ¿Cómo no va haber policías abajo? Igual te pueden tirar cosas, pero como no hay más público visitante, Independiente desarmó esa estructura para proteger a los hinchas de abajo”.

Independiente está bajo la lupa de todo el continente tras el partido ante Universidad de Chile. Foto: Fotobaires/Photosport

¿Culpables? La dirigencia del Rojo. “¿El presidente de Independiente no sabía eso? Sí que lo sabía, no es casualidad lo que pasó, estaba cantado. 50 hijos de puta había arriba para tirar cosas para abajo y sin nada, sin protección. ¿Qué te pensabas que esos se iban a perder esa posibilidad? Ni en pedo“, dijo sin filtro.

Político argentino plantea burda teoría sobre la “masacre de Avellaneda” y culpa a espías chilenos

Político argentino plantea burda teoría sobre la “masacre de Avellaneda” y culpa a espías chilenos

“Pero los dirigentes de Independiente no cuidaron a su gente, a sus socios y ellos deben pensar lo mismo que yo”, cerró el periodista identificado con Racing Club.

Mira sus declaraciones:

