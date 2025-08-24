Indudablemente, nadie quiere volver a ver cosas como las que pasaron el pasado 20 de agosto en la galería del Libertadores de América, en el contexto del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Allí, un grupo de hinchas de Independiente de Avellaneda se sobrepasó con un puñado de hinchas de la Universidad de Chile que había quedado en las graderías.

El hecho ha dado la vuelta al mundo y parece imposible dejar de hablar de él. Tanto en Chile, como en Argentina, ha ocupado los principales noticiarios y cada día sabemos cosas nuevas.

Sin embargo, hay quienes ocupan su lugar de poder o su privilegio comunicacional, para lanzar teorías cercanas al terraplanismo. Un caso claro se vivió el sábado, en el Diario Del Plata. El protagonista de las impactantes palabras fue Guillermo Moreno, político con múltiples condenas judiciales, que participó de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Los servicios de inteligencia chilenos, la Patagonia y la Universidad de Chile

Ya con los antecedentes judiciales, sin hablar de varias de sus declaraciones anteriores, podríamos desacreditar la palabra del político argentino, Guillermo Moreno. Sin embargo, la teoría conspirativa que ofreció en vivo es tan delirante que vale la pena señalarla.

Hablando sobre los incidentes de Avellaneda, y antes de un análisis propio, Moreno se preguntó sobre un supuesto complot de Chile por lo ocurrido en el partido de la Sudamericana. “La pregunta que queda dando vuelta es: ¿Los servicios de inteligencia chilenos, no tendrán algo que ver con esto, para aumentar el espíritu antiargentino”, empezó diciendo.

“¿Será una manera de empezar un tole tole por la Patagonia?”, se preguntó, en seguida, el político. Luego, señaló como una situación análoga lo ocurrido en Crimea, antes de la invasión rusa a Ucrania.

Lo cierto es que, más allá de lo poco asertivo de su análisis, lo peligroso que puede llegar a ser echarle la culpa al resto sobre lo que hacen los propios, tiene más ejemplos históricos que los complots de servicios de inteligencias. Hubo un tal Adolf que empezó así.

¿Qué pasará con el partido entre Independiente y la Universidad de Chile?

Universidad de Chile espera la decisión de la Conmebol, tras la suspensión definitiva del duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los con pensamiento más positivo, creen que el Romántico Viajero será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final.