Independiente de Avellaneda vive un proceso de reestructuración de cara a la temporada 2026 bajo la conducción de Gustavo Quinteros, ex técnico de Colo Colo y Universidad Católica.

En ese contexto, han surgido varias novedades relacionadas con los futbolistas chilenos del ‘Rojo’, ya que el conjunto de Avellaneda es uno de los clubes argentinos con mayor presencia de compatriotas en su plantel, contando actualmente con cuatro nacionales.

Así, además de Felipe Loyola, quien es seguido desde Brasil, otro chileno podría salir en este mercado. Se trata de Pablo Galdames, mediocampista que no es considerado por Quinteros y para quien ya se le busca una salida.

Pablo Galdames podría partir a otro club de Argentina

El ex Unión Española sonó a inicios de este mes en Colo Colo, aunque no por decisión de Blanco y Negro. Desde Argentina se planteó la opción de utilizar al chileno como moneda de cambio por Vicente Pizarro, alternativa que fue descartada de inmediato en Macul.

Ahora, Pablo Galdames podría continuar su carrera en Argentina, pero defendiendo a otro club. El interesado es el recién ascendido Gimnasia de Mendoza , que se coronó campeón de la Primera Nacional trasandina en octubre pasado, luego de vencer por penales a Deportivo Madryn por 3-0.

La información fue dada a conocer por el periodista argentino Matías Martínez, de Radio La Red y del sitio partidario De la cuna al infierno, quien publicó en sus redes sociales:

“🔴 MERCADO | #Gimnasia (Mza) pretende llevarse a préstamo a Diego Tarzia y Pablo Galdames. #Independiente”.

Si bien la negociación se encuentra en una etapa inicial, todo indica que Galdames no continuará en Independiente, debido a que el elenco de Avellaneda busca su salida de cara a la temporada 2026.

