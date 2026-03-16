Colo Colo Femenino afina los últimos detalles para su debut en la Liga Femenina este lunes frente a Magallanes. En una jornada doble en el Estadio Monumental, el equipo dirigido por Tatiele Silveira será el encargado de abrir la nueva temporada del fútbol femenino.

En las últimas horas el club confirmó la lista de citadas y también entregó el parte médico del plantel. A la ya conocida baja de Dahiana Bogarín, quien fue operada el fin de semana en Paraguay, se suman otras ausencias que complican el inicio del campeonato.

Nuevas ausencias en el debut de las albas

En total son cinco las futbolistas que actualmente no están disponibles para la entrenadora. Bogarín sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, lesión que la mantendrá varios meses fuera de las canchas. A ella se suma Fernanda Valdés, canterana del club, que padece la misma dolencia y también quedará al margen por un largo período.

La lista de bajas se completa con Yastin Jiménez, afectada por un desgarro en los isquiotibiales; Rachel Ramírez, quien sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps; y Geysel Prado, que continúa en proceso de reintegración tras superar una rotura del ligamento cruzado anterior.

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¿A qué hora juega Colo Colo Femenino vs. Magallanes?

A través de sus redes sociales, Colo Colo confirmó que transmitirá el debut de las Albas ante Magallanes este lunes 16 de marzo, desde las 17:00 en el Estadio Monumental.

Las citadas son:

Ryann Torrero

Bernardita Hernández

Michelle Acevedo

Catalina Arias

Rosario Balmaceda

Anaís Cifuentes

Corina Clavijo

Camila Martins

Claudia Salfate

Yanara Aedo

Anaís Álvarez

Yessenia López

Nicole Carter

Javiera Coronado

Javiera Grez

Isidora Olave

Dioneide Landres de Penha Santos

Mary Valencia

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En resumen…