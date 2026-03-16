Colo Colo Femenino afina los últimos detalles para su debut en la Liga Femenina este lunes frente a Magallanes. En una jornada doble en el Estadio Monumental, el equipo dirigido por Tatiele Silveira será el encargado de abrir la nueva temporada del fútbol femenino.
En las últimas horas el club confirmó la lista de citadas y también entregó el parte médico del plantel. A la ya conocida baja de Dahiana Bogarín, quien fue operada el fin de semana en Paraguay, se suman otras ausencias que complican el inicio del campeonato.
Nuevas ausencias en el debut de las albas
En total son cinco las futbolistas que actualmente no están disponibles para la entrenadora. Bogarín sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, lesión que la mantendrá varios meses fuera de las canchas. A ella se suma Fernanda Valdés, canterana del club, que padece la misma dolencia y también quedará al margen por un largo período.
La lista de bajas se completa con Yastin Jiménez, afectada por un desgarro en los isquiotibiales; Rachel Ramírez, quien sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps; y Geysel Prado, que continúa en proceso de reintegración tras superar una rotura del ligamento cruzado anterior.
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¿A qué hora juega Colo Colo Femenino vs. Magallanes?
A través de sus redes sociales, Colo Colo confirmó que transmitirá el debut de las Albas ante Magallanes este lunes 16 de marzo, desde las 17:00en el Estadio Monumental.
Las citadas son:
- Ryann Torrero
- Bernardita Hernández
- Michelle Acevedo
- Catalina Arias
- Rosario Balmaceda
- Anaís Cifuentes
- Corina Clavijo
- Camila Martins
- Claudia Salfate
- Yanara Aedo
- Anaís Álvarez
- Yessenia López
- Nicole Carter
- Javiera Coronado
- Javiera Grez
- Isidora Olave
- Dioneide Landres de Penha Santos
- Mary Valencia
En resumen…
- Colo Colo Femenino debuta ante Magallanes, pero tendrá cinco bajas.
- Bogarín y Valdés sufrieron rotura de ligamento cruzado anterior.
- Otras tres jugadoras están fuera por lesiones musculares o recuperación.