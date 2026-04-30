Colo Colo Femenino llega en alza tras golear 5-0 a Deportes Temuco en la Liga Femenina, con goles de Nenem Santos, Yanara Aedo, Yessenia López y un doblete de Mary Valencia, quien también venía de marcar por la Roja.
Ahora las Albas tendrán un desafío clave visitando a Universidad Católica por la sexta fecha, en un duelo directo en la parte alta de la tabla, peleando con Universidad de Chile.
Colo Colo enfrenta a Católica en la Liga Femenina – Foto: Colo Colo Femenino
¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo Femenino vs. Católica?
Colo Colo vs. Universidad Católica juegan este sábado 2 de mayo, desde las 15:00 hrs. en el Claro Arena, por la fecha 6 de la Liga Femenina.
El partido amistoso entre Albas y Cruzadas, será transmitido por televisión, a través de las pantallas de Mega. Además, podrás verlo completamente en vivo vía online mediante la plataforma de streaming Mega GO.
Estos son los canales según tu cableoperador:
MEGA
- VTR: 20 (SD en Santiago) – 809 (HD)
- DIRECTV: 150 (SD) – 1150 (HD)
- ENTEL: 65 (SD)
- CLARO: 54 (SD) – 554 (HD)
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- TU VES: 56 (SD)
- ZAPPING: 20 (HD)
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Tabla de posiciones Liga Femenina 2026
|#
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|1
|Universidad de Chile
|5
|+13
|13
|2
|Colo Colo
|4
|+16
|12
|3
|Universidad Católica
|5
|+5
|12
|4
|Unión Española
|5
|-1
|9
|5
|Palestino
|4
|+3
|8
|6
|Coquimbo Unido
|5
|+3
|8
|7
|Deportes Iquique
|5
|-2
|7
|8
|Universidad de Concepción
|4
|-2
|6
|9
|Huachipato
|4
|0
|4
|10
|Deportes Temuco
|5
|-9
|4
|11
|Santiago Wanderers
|5
|-7
|3
|12
|Deportes Recoleta
|4
|-9
|0
|13
|Magallanes
|5
|-10
|0