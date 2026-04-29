Colo Colo Femenino llega en alza tras golear 5-0 a Deportes Temuco en la Liga Femenina, con goles de Nenem Santos, Yanara Aedo, Yessenia López y un doblete de Mary Valencia, quien también venía de marcar por la Roja.

Ahora las Albas tendrán un desafío clave visitando a Universidad Católica por la sexta fecha, en un duelo directo en la parte alta de la tabla, peleando con Universidad de Chile.

Colo Colo Femenino vs. U. Católica: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Universidad Católica juegan este sábado 2 de mayo, desde las 15:00 hrs. en el Claro Arena, por la fecha 6 de la Liga Femenina.

El partido amistoso entre Albas y Cruzadas, será transmitido por televisión, a través de las pantallas de Mega y Mega 2. Además, podrás verlo completamente en vivo vía online mediante la plataforma de streaming Mega GO.

Estos son los canales según tu cableoperador:

MEGA

VTR: 20 (SD en Santiago) – 809 (HD)

DIRECTV: 150 (SD) – 1150 (HD)

ENTEL: 65 (SD)

CLARO: 54 (SD) – 554 (HD)

GTD/TELSUR: 26 (SD)

MOVISTAR: 120 (SD) – 809 (HD)

TU VES: 56 (SD)

ZAPPING: 20 (HD)

MEGA 2

GTD: 839 (HD)

Zapping: 25 (HD)

DirecTV: 1155 (HD)

VTR: 736 (HD)

Claro: 519 (HD)

Mundo TV: 520 (HD)

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