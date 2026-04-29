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Liga Femenina

Colo Colo vs. Universidad Católica: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga Femenina

Las albas enfrentarán la fecha 6 del campeonato femenino este fin de semana.

Por Franccesca Arnechino

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Las albas enfrentarán a las Cruzadas este fin de semana.
© Colo Colo FemeninoLas albas enfrentarán a las Cruzadas este fin de semana.

Colo Colo Femenino llega en alza tras golear 5-0 a Deportes Temuco en la Liga Femenina, con goles de Nenem Santos, Yanara Aedo, Yessenia López y un doblete de Mary Valencia, quien también venía de marcar por la Roja.

Ahora las Albas tendrán un desafío clave visitando a Universidad Católica por la sexta fecha, en un duelo directo en la parte alta de la tabla, peleando con Universidad de Chile.

Colo Colo Femenino vs. U. Católica: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Universidad Católica juegan este sábado 2 de mayo, desde las 15:00 hrs. en el Claro Arena, por la fecha 6 de la Liga Femenina.

El partido amistoso entre Albas y Cruzadas, será transmitido por televisión, a través de las pantallas de Mega y Mega 2. Además, podrás verlo completamente en vivo vía online mediante la plataforma de streaming Mega GO.

Estos son los canales según tu cableoperador:

MEGA

  • VTR: 20 (SD en Santiago) – 809 (HD)
  • DIRECTV: 150 (SD) – 1150 (HD)
  • ENTEL: 65 (SD)
  • CLARO: 54 (SD) – 554 (HD)
  • GTD/TELSUR: 26 (SD)
  • MOVISTAR: 120 (SD) – 809 (HD)
  • TU VES: 56 (SD)
  • ZAPPING: 20 (HD)

MEGA 2

  • GTD: 839 (HD)
  • Zapping: 25 (HD)
  • DirecTV: 1155 (HD)
  • VTR: 736 (HD)
  • Claro: 519 (HD)
  • Mundo TV: 520 (HD)
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Tabla de posiciones Liga Femenina 2026

# Equipo PJ DG Pts
1 Universidad de Chile 5 +13 13
2 Colo Colo 4 +16 12
3 Universidad Católica 5 +5 12
4 Unión Española 5 -1 9
5 Palestino 4 +3 8
6 Coquimbo Unido 5 +3 8
7 Deportes Iquique 5 -2 7
8 Universidad de Concepción 4 -2 6
9 Huachipato 4 0 4
10 Deportes Temuco 5 -9 4
11 Santiago Wanderers 5 -7 3
12 Deportes Recoleta 4 -9 0
13 Magallanes 5 -10 0
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