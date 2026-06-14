Los Cruzados reciben al Campanil para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional en el Claro Arena.

Universidad Católica afina los últimos detalles para su duelo ante Universidad de Concepción por la Liga de Primera, en un partido clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Garnero prepara el duelo con algunas complicaciones en el plantel, esto porque Sebastián Arancibia y Eugenio Mena están prácticamente descartados, mientras que Clemente Montes sigue siendo duda y será evaluado hasta último momento.

En Jugabet un triunfo como local de los Cruzados paga 1.60 gracias a la mega cuota. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 16.000. El empate paga 4.31 y la victoria del Campanil 6.30.

Clemente Montes es duda para el partido entre U. Católica y U. de Concepción – Photosport

U. Católica vs. U. de Concepción: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad Católica vs. Universidad de Concepción juegan este domingo 14 de junio, desde las 17:30 hrs. en el en el Claro Arena, por la Fecha 15 del Campeonato Nacional.

El partido entre Cruzados y el conjunto Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Programación Fecha 15 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…