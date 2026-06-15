A lo Tim Payne: Vozinha, la figura de Cabo Verde, que superó 2 millones de seguidores tras partidazo ante España

El portero de 40 años fue la gran estrella en el debut del Mundial y se transformó en estrella en redes sociales.

El Mundial 2026 entrega su primer batacazo. Esto tiene relación con la impresionante presentación de la selección de Cabo Verde en el empate ante España, lo que marcó el inicio del grupo H.

En el papel, todo parecía paella en bandeja para los europeos. Sin embargo, ni Rodri, Pedri, Ferrán Torres, Gavi, Nico Williams, Dani Olmo ni Lamine Yamal lograron superar el cero en el arco rival.

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¿El motivo? La aparición de Vozinha. El portero de 40 años respondió cada vez que fue exigido y cerró la jornada con el arco en cero y con ocho tapadas claves para sumar el primer punto de Cabo Verde en los mundiales.

Vozinha, la nueva estrella del Mundial 2026

Pero lo más llamativo fue lo que vino tras el partido en el Atlanta Stadium. Es que tanto fue el furor que causo el golero que milita en el Chaves de la segunda división de Portugal, que en minutos pasó de 50 mil seguidores a más de 2 millones solo en Instagram.

“No lo puedo creer. Es una locura”, comentó el jugador post partido al recibir el reconocimiento. El caso de inmediato hizo eco y fue comparado con Tim Payne. El defensa de Nueva Zelanda gracias un curioso viral pasó de tener cuatro mil seguidores a más de cinco millones en Instagram.

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Pero ahora lo realizado por el portero de 41 años tuvo el doble de reconocimiento por lo realizado ante la escuadra española. Es que el golero fue fundamental para mantener el cero en el arco y lograr la igualdad ante uno de los candidatos al título.

“Trabajamos para este momento. Hicimos un gran esfuerzo todos los jugadores. Estamos muy feliz con este resultado. Ahora tenemos que continuar en el próximo partido”, recalcó Vozinha que tras el pitazo final rompió en llanto por el partidazo que se mandó ante España.

Vozinha sacó todo y evitó el triunfo de España ante Cabo Verde(Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

En resumen:

La selección de Cabo Verde empató ante España en su debut del Mundial 2026.

El portero Vozinha logró mantener el arco en cero con ocho tapadas claves.

Tras el partido, Vozinha superó los dos millones de seguidores en Instagram.