España arruga, decepciona y no puede con la débil Cabo Verde en el Mundial

El equipo de Luis de la Fuente no pudo sacar a relucir su chapa de candidato y apenas igualó ante el elenco africano.

Porrazo en el debut. España, que para muchos va a ganar el Mundial 2026, decepcionó y apenas empató 0-0 contra la débil Cabo Verde, demostrando poco fútbol en el Grupo H.

El dominio de los campeones de Europa fue abrumador en la primera mitad, por algo tuvieron el balón un 70% en su posesión, sin embargo, no eran profundos.

La primera jugada de riesgo llegó en los 39′, cuando Marc Cucurella dejó a Ferran Torres con el arco de frente, pero el Tiburón mandó su disparo al travesaño.

En los 45′, ya cerrando el lapso inicial, otra vez Torres quedó cara a cara con el arquero caboverdiano Vozinha, no obstante, su remate de zurda se fue a las manos del golero de 40 años.

Vozinha fue la figura de Cabo Verde. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Ni Lamine Yamal salva a España

En la segunda parte el entrenador de España, Luis de la Fuente, decidió poner en el terreno de juego a Lamine Yamal, quien cambió la cara de su equipo, pero no el resultado.

Los campeones de Europa cargaron los ataques por la derecha, con el hombre de Barcelona como estandarte, pero cada vez que estuvieron cerca de anotar se encontraron con el buen portero Vozinha.

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España decepciona a todo el mundo en su debut en el certamen planetario y buscará revancha el domingo 21 de junio, cuando se mida ante Arabia Saudita.

Cabo Verde, en tanto, tendrá su segundo duelo ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, que ahora afila los dientes y espera pelear el primer lugar del Grupo H.

La previa

Debuta un candidato. Para muchos de los expertos uno de los equipos que está apuntado como favorito para ganar el Mundial 2026 es España, que se estrena este lunes en la Copa del Mundo.

El elenco que dirige técnicamente Luis de la Fuente tiene un primer partido más que sencillo, debido a que se mide ante el débil conjunto de Cabo Verde, que incluso perdió con Chile en la fecha FIFA de marzo pasado.

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España quiere dar un golpe en su debut y meter presión en el Grupo H, el cual completan Uruguay y Arabia Saudita, que se estarán midiendo este lunes desde las 18:00 horas.

El partido entre España y Cabo Verde tiene una particularidad, puesto que será transmitido para Chile únicamente por DSports, por lo que te invitamos a seguir todos los detalles del encuentro por el minuto a minuto de RedGol.

Atlanta recibe el partido entre España y Cabo Verde. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

El minuto a minuto de España vs Cabo Verde en el Mundial 2026