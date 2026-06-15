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Mundial 2026

España arruga, decepciona y no puede con la débil Cabo Verde en el Mundial

El equipo de Luis de la Fuente no pudo sacar a relucir su chapa de candidato y apenas igualó ante el elenco africano.

Por Carlos Silva Rojas

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Lamine Yamal entró en el segundo tiempo en España.
© GettyLamine Yamal entró en el segundo tiempo en España.

Porrazo en el debut. España, que para muchos va a ganar el Mundial 2026, decepcionó y apenas empató 0-0 contra la débil Cabo Verde, demostrando poco fútbol en el Grupo H.

El dominio de los campeones de Europa fue abrumador en la primera mitad, por algo tuvieron el balón un 70% en su posesión, sin embargo, no eran profundos.

La primera jugada de riesgo llegó en los 39′, cuando Marc Cucurella dejó a Ferran Torres con el arco de frente, pero el Tiburón mandó su disparo al travesaño.

En los 45′, ya cerrando el lapso inicial, otra vez Torres quedó cara a cara con el arquero caboverdiano Vozinha, no obstante, su remate de zurda se fue a las manos del golero de 40 años.

Vozinha fue la figura de Cabo Verde. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Vozinha fue la figura de Cabo Verde. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Ni Lamine Yamal salva a España

En la segunda parte el entrenador de España, Luis de la Fuente, decidió poner en el terreno de juego a Lamine Yamal, quien cambió la cara de su equipo, pero no el resultado.

Los campeones de Europa cargaron los ataques por la derecha, con el hombre de Barcelona como estandarte, pero cada vez que estuvieron cerca de anotar se encontraron con el buen portero Vozinha.

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España decepciona a todo el mundo en su debut en el certamen planetario y buscará revancha el domingo 21 de junio, cuando se mida ante Arabia Saudita.

Cabo Verde, en tanto, tendrá su segundo duelo ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, que ahora afila los dientes y espera pelear el primer lugar del Grupo H.

La previa

Debuta un candidato. Para muchos de los expertos uno de los equipos que está apuntado como favorito para ganar el Mundial 2026 es España, que se estrena este lunes en la Copa del Mundo.

El elenco que dirige técnicamente Luis de la Fuente tiene un primer partido más que sencillo, debido a que se mide ante el débil conjunto de Cabo Verde, que incluso perdió con Chile en la fecha FIFA de marzo pasado.

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España quiere dar un golpe en su debut y meter presión en el Grupo H, el cual completan Uruguay y Arabia Saudita, que se estarán midiendo este lunes desde las 18:00 horas.

El partido entre España y Cabo Verde tiene una particularidad, puesto que será transmitido para Chile únicamente por DSports, por lo que te invitamos a seguir todos los detalles del encuentro por el minuto a minuto de RedGol.

Atlanta recibe el partido entre España y Cabo Verde. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

Atlanta recibe el partido entre España y Cabo Verde. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

El minuto a minuto de España vs Cabo Verde en el Mundial 2026

95' TERMINA EL PARTIDO

Pitazo final. España no puede ante Cabo Verde y decepciona en su debut.

Gracias por seguir nuestro minuto a minuto. Buenas tardes.

90' TIEMPO CUMPLIDO

Se jugarán 5 minutos de tiempo agregado en Atlanta.

88' CASI ESPAÑA

Hermoso pase de Yamal para Olmo, que la tira atrás para Oyarzabal y el zurdazo del goleador de Real Sociedad fue rechazado al córner por un africano.

83' OTRA VEZ VOZINHA

Centro de Lamine, pivoteo de Merino y en el segundo palo aparece Cucurella, que cabecea a las manos de Vozinha. El cero no se mueve.

80' PRESIÓN TOTAL

España agobia a Cabo Verde, ahora con Yamal como estandarte por el sector derecho. Hasta ahora, decepción total de un candidato a ganar el Mundial.

73' CERCA ESPAÑA

Lamine Yamal encara, la toca para Llorente y el defensor se la deja a Mikel Merino, que con un derechazo hace trabajar a Vozinha.

69' A DESCANSAR

Tres minutos de hidratación. Tras ellos, ingresará Lamine Yamal, buscando romper a la defensa africana.

64' DESESPERADOS

España busca por todos lados, aunque sin precisión en el tramo final. Decepciona y se desespera el equipo de De la Fuente.

54' CENTRO-ARCO

Oyarzabal buscó un centro al segundo palo, pero le da tan mal que se va cerca del primer poste. Vozinha no tenía mucho que hacer.

49' CERCA ESPAÑA

Luego de un despeje caboverdiano aparece el zurdo Fabián Ruiz, que con un remate de media distancia asusta al equipo que viste de blanco. Se va por poco.

46' ARRANCA EL COMPLEMENTO

Ya se juega la segunda parte. España 0-0 Cabo Verde por el Mundial 2026.

45+4' TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Se acaba la primera mitad en Atlanta. Sorprendentemente, España no puede ante Cabo Verde por el Grupo H.

45' CERCA ESPAÑA

Otro remate de Ferran Torres, ahora de zurda, que se va a las manos del portero Vozinha, que mantiene su meta en cero.

39' PALOOOOO

Rodri filtra un pase profundo para Cucurella, quien la tira atrás para Ferran y el delantero de Barcelona revienta el travesaño. Era golazo.

38' AVISA CABO VERDE

Los africanos se animan y Jovane prueba con un derechazo potente desde fuera del área, pero se va elevado.

34' NERVIOSOS

Los jugadores españoles empiezan a demostrar su ansiedad y realizan faltas ofensivas de manera consecutiva.

29' PRUEBA CUCU

España rota el balón y le queda al lateral izquierdo Cucurella, quien manda un remate que se va muy alejado. Por ahora, decepciona el equipo de Luis de la Fuente.

23' PAUSA

La criticada pausa de hidratación dice presente en Atlanta. Se mantiene el cero.

21' EMOCIONADOS

Los hinchas de Cabo Verde llegaron a ver el histórico debut de su país en un Mundial.

Los hinchas de Cabo Verde apoyan en las tribunas de Atlanta. Foto: Getty

Los hinchas de Cabo Verde apoyan en las tribunas de Atlanta. Foto: Getty

15' TAPA VOZINHA

Vozinha, arquero de los africanos, se queda con la pelota en sus guantes tras un disparo de media distancia de Pedri.

10' LA FÓRMULA DE LOS AFRICANOS

Los jugadores de Cabo Verde recuperan un balón tras un córner y salen rápido buscando a Livramento en la contra, pero el pase final fue malo. Los africanos buscarán sorprender a España con la velocidad.

7' CERCA ESPAÑA

Pedri gana una pelota alta, cerca del córner, y lanza un centro que no encuentra receptor. La Roja busca el gol.

2' DOMINIO TOTAL

España hunde a Cabo Verde desde el arranque y toca el balón buscando espacios.

¡YA ESTÁN JUGANDOOOO!

¡Arraaaaancaaaa el partido! España y Cabo Verde se miden por el Grupo H del Mundial 2026 en Atlanta.

JUGADORES A LA CANCHA

¡Se viene el partido! Los jugadores de España y Cabo Verde ya pisan el terreno de juego en el estadio de Atlanta. En breve arranca el Grupo H del Mundial 2026.

JOCOSO MOMENTO

En la previa al partido en DSports se vivió un chistoso momento con el periodista Fabián Godoy y un hincha de Cabo Verde.

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OVACIÓN

Lamine Yamal salta al campo de juego a calentar con el resto de los suplentes españoles y se gana un aplauso cerrado de los hinchas españoles que están en Atlanta.

TRABAJO PREVIO

Los españoles realizan el trabajo previo en la cancha del estadio de Atlanta. Unai Simón será el titular y le ganó la pulseada a David Raya.

Unai Simón será el arquero titular de España. Foto: Getty

Unai Simón será el arquero titular de España. Foto: Getty

REFUERZO MERENGUE

Marc Cucurella, titular en España como lateral izquierdo ante Cabo Verde, fue oficializado como nuevo refuerzo de Real Madrid.

El elenco merengue le pagó a Chelsea 60 millones de euros para quedarse con los servicios del chascón zurdo español.

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ALINEACIÓN DE CABO VERDE

Los 11 elegidos por Pedro Leitao Brito, el entrenador de Cabo Verde, para el estreno ante España en el Mundial.

Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Mendes, Monteiro, Cabral; Livramento.

SORPRESA TOTAL

La gran novedad en la formación de España es la presencia del volante de Barcelona Gavi, quien le ganó la pulseada al extremo de Atlético Madrid Álex Baena.

LO DISFRUTAN

Los hinchas de Cabo Verde están prendidos antes del debut de su equipo en un Mundial de Fútbol.

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FORMACIÓN DE ESPAÑA

El entrenador Luis de la Fuente elige a su formación titular para el partido ante Cabo Verde.

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LO RESERVAN

En el cuadro ibérico no será de la partida una de sus principales figuras, Lamine Yamal, quien viene resentido de un desgarro sufrido en el cierre de la temporada en Barcelona.

¡BUENOS DÍAS!

Muy buenos días a las fanáticas y a los fanáticos del fútbol, damos inicio a la jornada de lunes del Mundial 2026 con el partido entre España y Cabo Verde.

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