España tendrá su estreno frente al conjunto africano que disputará por primera vez una Copa del Mundo.

España inicia este lunes su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por la primera fecha del Grupo H, que también integran Uruguay y Arabia Saudita.

Los españoles llegan como una de las principales candidatas al título y buscará un triunfo para conseguir su segunda Copa del Mundo, mientras que Cabo Verde, intentará sorprender en su primera participación de una cita planetaria.

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España se medirá con el conjunto africano que disputará por primera vez la Cita Planetaria – Getty

¿Dónde ver EN VIVO España vs. Cabo Verde?

España se enfrenta a Cabo Verde este lunes 15 de junio, desde las 12:00 hrs de Chile , en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por el grupo H de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Grupo H del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

España

Cabo Verde

Arabia Saudí

Uruguay

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En resumen…