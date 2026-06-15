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Mundial 2026

España vs. Cabo Verde: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE el Mundial 2026

España tendrá su estreno frente al conjunto africano que disputará por primera vez una Copa del Mundo.

Por Franccesca Arnechino

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España enfrenta a Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026.
© GeminiEspaña enfrenta a Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026.

España inicia este lunes su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por la primera fecha del Grupo H, que también integran Uruguay y Arabia Saudita.

Los españoles llegan como una de las principales candidatas al título y buscará un triunfo para conseguir su segunda Copa del Mundo, mientras que Cabo Verde, intentará sorprender en su primera participación de una cita planetaria.

En Jugabet un triunfo de los Hispanos paga 1.10 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 11.000. El empate paga 14.03 y la victoria de Cabo Verde 27.54.

España se medirá con el conjunto africano que disputará por primera vez la Cita Planetaria – Getty

España se medirá con el conjunto africano que disputará por primera vez la Cita Planetaria – Getty

¿Dónde ver EN VIVO España vs. Cabo Verde?

España se enfrenta a Cabo Verde este lunes 15 de junio, desde las 12:00 hrs de Chile, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por el grupo H de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Video para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Grupo H del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudí
  • Uruguay

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¿Quién ganará el partido por el Grupo H del Mundial 2026?

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En resumen…

  • España vs. Cabo Verde jugarán por el Grupo H este lunes 15 de junio.
  • El partido comenzará a las 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
  • DSports(610/1610), DGO, Amazon Prime y Paramount+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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