El Mago se metió en la discusión sobre los refuerzos del Cacique para la segunda rueda y dio a su candidato para asumir el rol que alguna vez cumplió. Dijo que tiene todo para brillar en el Monumental.

Jorge Valdivia sabe muy bien lo que significa ser el 10 de Colo Colo y no tiene dudas a la hora de elegir a quien debería tomar ese puesto. El Cacique está buscando un nuevo volante creativo y el Mago le avisó a la dirigencia quién es, para él, el indicado para asumir ese rol.

En los últimos días de ha conocido que el Eterno Campeón tiene a Diego Valdés como prioridad para la segunda ruega de la temporada. No obstante, para el ex mediocampista es el plan B el que debería llegar: Luciano Cabral.

Pese a que no le ha ido bien en la presente temporada en Independiente, al Mago no le quedan dudas de que debe ser el chileno-argentino el fichaje en esa zona. Tanto, que afirmó que calza perfecto en el esquema de Fernando Ortiz.

Jorge Valdivia pide a Luciano Cabral como el nuevo 10 de Colo Colo

A Jorge Valdivia no le quedan dudas de que Luciano Cabral tiene todo para brillar como el próximo 10 de Colo Colo. En medio de la búsqueda de un volante creativo que lleva adelante el Cacique, el Mago apareció para avisarle al club que el ex Coquimbo Unido está pintado para ser refuerzo.

Luciano Cabral es el jugador al que Jorge Valdivia quiere como el 10 de Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue en conversación con Los Tenores de Radio ADN este martes que el ex mediocampista albo reveló su postura con el jugador de Independiente. “Luciano terminó su etapa en Coquimbo y hubiese sido bonito verlo con la del Popular“.

Jorge Valdivia usó esto para explicarle al propio Cabral por qué venir a Colo Colo sería lo mejor. “Tomó una decisión que se respeta. ojalá pueda volver a Chile porque los jugadores, cuando encuentran un lugar donde pueden desarrollar todo su potencial y sentirse cómodos mentalmente… Aquí él lo consiguió“.

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En esa misma línea, el Mago enfatizó en que la carrera del mediocampista puede renacer en el país ante su mal momento en Independiente. “Ojalá pueda volver y mejor si es a Colo Colo, pero es un deseo de hincha”.

Finalmente y para insistir en su punto, el ex 10 albo dijo que “hay un entrenador y un director deportivo que analizan las contrataciones pero es un jugador que perfectamente se puede poner la del Popular”.

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Por ahora, Colo Colo trata de acercar posturas con Diego Valdés y deja a Luciano Cabral como su plan B. El Cacique se mueve en el mercado de fichajes cono un volante creativo como prioridad y dos nombres en los que, para Jorge Valdivia, hay uno listo para ponerse la camiseta para romperla.

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En resumen, Colo Colo y Valdivia