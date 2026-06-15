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Revelan millonaria oferta desde Europa por Maxi Gutiérrez: “Independiente rechazó los USD 8 millones”

El seleccionado nacional terminó la temporada siendo clave en el Rojo, aunque declinaron de la venta y piden más dinero por el chileno.

Por Nelson Martinez

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El chileno cerró de gran forma su ciclo en el Rojo.
© Instagram.El chileno cerró de gran forma su ciclo en el Rojo.

Maxi Gutiérrez vive un gran momento tras su salto al fútbol argentino. El nacido en Huachipato tomó camiseta de titular en Independiente, incluso marcando tres goles en los últimos duelos.

Además de ser nominado a la selección chilena, sus bonos subieron y desde Europa pusieron sus ojos en él. Así lo desclasificó la prensa argentina, tras una millonaria oferta para sacarlo del Rojo.

Independiente rechazó una oferta por Maxi Gutiérrez del fútbol ruso. La oferta fue de 8 millones de dólares”, informó Martín Roldán, del programa Rojos de Pasión, en Avellaneda.

¿Por qué Independiente no vendió a Maxi Gutiérrez?

Tras haber remado desde atrás en su llegada a Independiente, Maxi Gutiérrez terminó siendo titular y anotando goles en el equipo. Eso hizo que el fútbol ruso pusiera sus ojos sobre él.

“¿Por qué la rechaza Independiente? Porque ganaría poco (solo el 50% del pase es de ellos). También hay una expectativa que este sea el semestre de Gutiérrez”, revela la citada fuente.

Maxi Gutiérrez jugó 540 minutos en la reciente temporada con el Rojo, participando en seis partidos como titular. Por eso en el elenco de Avellaneda quieren obtener más millones por su carta.

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¿Qué equipo ofertó por el ex Huachipato? Matías Martínez, de Radio La Red, dice que “Krasnodar ofertó 8 millones USD brutos. Los rusos tienen como prioridad a un delantero uruguayo que pidió tiempo hasta el miércoles. Si esa operación se cae podrían volver a la carga por Gutiérrez”.

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