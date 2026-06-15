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Fútbol Español

Real Madrid ya tiene al ayudante técnico de José Mourinho: The Special One eligió a un ex pupilo merengue

El Real Madrid ya tiene al ayudante técnico de José Mourinho: el luso eligió a un ex pupilo en los merengues... Khedira.

Por Diego Jeria

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Khedira vuelve al Real Madrid de la mano de Mou.
© Getty ImagesKhedira vuelve al Real Madrid de la mano de Mou.

El Real Madrid se empieza a armar rápido para la próxima temporada tras el regreso de José Mourinho al banco de Los Merengues. El DT luso ya eligió a su ayudante técnico y Sami Khedira también vuelve al estadio Santiago Bernabéu.

El ex mediocampista alemán, hoy con 39 años, será la mano derecha de Mourinho en el nuevo ciclo del luso como entrenador del Real Madrid.

Cabe recordar que ambos ya coincidieron en el Madrid. Ambos llegaron en 2010 tras el Mundial de Sudáfrica 2010, con Khedira como uno de los pilares de ese plantel merengue.

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Los datos de Khedira en Real Madrid

Con el Real Madrid el exvolante ganó una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, además de ser campeón del Mundo con Alemania en Brasil 2014.

Khedira vuelve al Real Madrid como ayudante técnico de José Mourinho.

Khedira vuelve al Real Madrid como ayudante técnico de José Mourinho.

El alemán completará el staff de Mou, que estaba a expensas de un perfil con experiencia en el club al estilo del de Aitor Karanka en la primera etapa del de Setúbal en el Bernabéu“, destaca Marca en España.

Khedira llega a un Real Madrid como asistente técnico, en un plantel que ya confirmó a Marc Cucurella como el primer refuerzo, a espera que se hagan oficiales los arribos de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva.

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Asimismo, Mou ya definió comenzar los trabajos de pretemporada el lunes 13 de julio, con los jugadores que no estén en el Mundial, considerando un plazo de dos o tres semanas para aquellos que estén en este momento con sus selecciones.

Resumen:

-Sami Khedira será el ayudante técnico de José Mourinho en el Real Madrid.

-Marc Cucurella está confirmado como el primer refuerzo del plantel madridista.

-13 de julio es la fecha elegida para iniciar la pretemporada del equipo.

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