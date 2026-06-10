Mourinho ya dejó el Benfica y está en la capital española. A espera del anuncio del Real Madrid, Mou ya tiene fecha para iniciar los trabajos de su segundo paso como merengue.

Ya es un hecho: el Benfica anunció la salida de su entrenador José Mourinho, quien deja el cuadro portugués sin dudas sobre su futuro. El extrovertido técnico vuelve al Real Madrid para cumplir su segundo ciclo con los merengues.

El Benfica informó ayer en un comunicado la salida del entrenador agregando que “el Real Madrid formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo“.

Florentino Pérez prometió que de ser reelecto como presidente iría por Mou, y a espera del anuncio oficial de los merengues, el DT ya tiene fecha para comenzar su trabajo.

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El Día D de Mourinho en su regreso al Real Madrid

El primer día del remember entre Mourinho y Real Madrid está pactado para el 13 de julio, con aquellos futbolistas que estén disponibles a espera del término del Mundial 2026.

Mourinho, la secuela: el próximo DT del Real Madrid ya tiene fecha para iniciar el nuevo camino.

Ese 13 de julio será el primer entrenamiento de José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid. El Mundial termina el 19 de julio y se espera que los jugadores participantes en la cita planetaria tengan entre dos a tres semanas de vacaciones. El resto deberán presentarse sí o sí en la fecha pactada.

“Ese día, en las instalaciones de Valdebebas, sonará el silbato que marcará el inicio oficial de la segunda era de José Mourinho en el Real Madrid. El propio técnico ya ha trasladado la fecha a la plantilla. El portugués llegó a Madrid ayer lunes 9 de junio, a mediodía, instalándose en el hotel Santo Mauro”, informa Marca.

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Asimismo, Los Merengues y el propio Mou ya saben de incorporaciones. Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries son los primeros refuerzos de cara a la temporada 2026-27, todo apuntando a la primera fecha de La Liga, el fin de semana del 15 de agosto.

Resumen:

-15 millones de euros pagó el Real Madrid para contratar a José Mourinho.

-13 de julio inicia el primer entrenamiento de José Mourinho en Valdebebas.

-Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries son los primeros refuerzos para la temporada 2026-27.