El delantero de origen colombiano provocó el primer grito sagrado en la cita planetaria. El cual trae datos históricos que te contamos en RedGol.

Pasaron 8:32 minutos del encuentro inaugural del Mundial 2026 para tener el primer gol de la cita planetaria, cortesía de Julián Quiñones para abrir la cuenta a favor de México ante Sudáfrica, con más de 87 mil hinchas en el Estadio Azteca.

En RedGol te contamos tres datos brutales vinculados no sólo al autor de esta histórica anotación, sino también a la participación del Tri en copas del mundo, donde buscan cortar la maldición del “quinto partido”, esta vez como dueños de casa.

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Tres datos históricos del primer gol del Mundial 2026

El primer apunte a realizar es algo evidente. El delantero no es de origen mexicano. Es nacido en la ciudad colombiana de Magüí Payán, departamento de Nariño, el 24 de marzo de 1997. Su debut profesional fue hace 10 años en Venados de Yucatán. El resto es historia.

El tanto de Quiñones en el Mundial 2026 es el tercero más rápido en la historia de México en Copas del Mundo. El más veloz fue de Luis Flores, al minuto 3 ante Paraguay en 1986. Le sigue Rafael Márquez a los 5′ ante Argentina en octavos de final en Alemania 2006.

El tercero de ellos tiene vinculación con la actualidad del atacante. Juega en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita y se elevó como el máximo goleador de la Liga Saudí con 37 goles en 35 partidos. Superó a nombres como Ivan Toney o el mismísimo Cristiano Ronaldo.

Un dato extra. Es la primera vez en la historia del certamen que el primer gol lo anota un equipo de Concacaf. Así de importante es lo que hizo Julián Quiñones para México en el Mundial 2026.

ver también Julián Quiñones, el goleador colombiano que eligió a México para jugar en el Mundial 2026

En síntesis