La actuación del árbitro brasileño Wilton Sampaio quedará para los libros dorados de las Copas del Mundo

El partido inaugural del Mundial 2026, con victoria de México ante Sudáfrica por 2-0 en el Estadio Azteca, trajo consigo varias marcas que se rompieron. Una de ellas tiene vinculación con el juego brusco que se vio y el cometido del árbitro brasileño Wilton Sampaio.

Más allá del primer gol del certamen, que convirtió Julián Quiñones, o de la primera expulsión del torneo, del sudafricano Sphephelo Sithole. Hubo un hecho inédito que jamás se vio durante la historia de los Mundiales, hasta ahora.

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La marca insólita que se logró en inicio del Mundial 2025

Durante el duelo en el Coloso de Santa Úrsula, los Bafana Bafana acabaron el encuentro con nueve futbolistas, luego de que mediante el VAR, el juez Sampaio le mostrara la tarjeta roja a Themba Zuane por un codazo al azteca Roberto Alvarado.

Sin embargo, los mexicanos no se fueron con las “manos vacías” y sobre el final del encuentro vieron cómo su capitán César Montes se fue a las duchas por “último recurso”. Tres expulsiones en el primer encuentro oficial del Mundial 2026.

Para buscar un duelo inaugural de Copas del Mundo con más tarjetas rojas, tenemos que ir al 8 de junio de 1990, en San Siro, donde Camerún se quedó con dos hombres menos tras las salidas de Andre Kana-Biyik y Benjamin Massing. Aún así, le ganaron a Argentina por la cuenta mínima.

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En síntesis