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Mundial 2026

Mundial 2026 tiene su primer expulsado: Rompe récord de Carlos Caszely tras 52 años

El sudafricano Sphephelo Sithole recibió la primera tarjeta roja en esta Copa del Mundo, situación que no ocurría desde Alemania 1974 con un chileno.

Por Alfonso Zúñiga

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El sudafricano Sphephelo Sithole iguala lo que hizo Carlos Caszely en Alemania 1974.
© Getty Images/CapturaEl sudafricano Sphephelo Sithole iguala lo que hizo Carlos Caszely en Alemania 1974.

El partido inaugural del Mundial 2026 que enfrenta a México con Sudáfrica en el Estadio Azteca nos entregó no sólo el primer gol del torneo, por parte del local Julián Quiñones. Además, se provocó la primera expulsión en la cita planetaria.

En el minuto 49, cuando Brian Gutiérrez se iba sólo en demanda del arco de los Bafana Bafana, el volante Sphephelo Sithole lo derriba a la entrada del área. Infracción que el árbitro brasileño Wilton Sampaio cobró con tarjeta roja para la visita.

El asunto es que esta expulsión en el Mundial 2026 es la primera que se da en un partido inaugural de Copas del Mundo después de 52 años. Hasta hoy, ese “honor” le correspondía a un futbolista chileno, nada menos que Carlos Humberto Caszely.

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La primera roja del Mundial 2026 rompe récord de Caszely

En la historia del fútbol mundial, las tarjetas amarillas y rojas comenzaron a usarse a partir del México 1970, gracias al árbitro inglés Ken Aston y como consecuencia de la Batalla de Santiago entre Chile e Italia en 1962.

No fue hasta Alemania 1974 cuando se hizo historia. 14 de junio en el Estadio Olímpico de Berlín se enfrentaba La Roja ante el dueño de casa, encuentro que terminó en derrota por 1-0, con golazo de Paul Breitner en el minuto 18.

En el minuto 67, Caszely le comete una fea infracción a Berti Vogts, tras una falta que le hicieron al Chino y que no cobraron. El árbitro turco Dogan Babacan le mostró la tarjeta roja, la primera en una Copa del Mundo, la primera en un partido inaugural hasta el Mundial 2026, donde se rompió la historia.

Así fue la expulsión de Sithole ante México

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En síntesis

  • Sphephelo Sithole de Sudáfrica recibió la primera tarjeta roja del Mundial 2026 ante México.
  • Es la primera expulsión en un partido inaugural de una Copa del Mundo después de 52 años.
  • El registro anterior pertenecía al chileno Carlos Caszely, expulsado en el debut de Alemania 1974.
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