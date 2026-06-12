Endler estuvo presente en la inauguración del Mundial 2026 alentando a México, poniéndose la camiseta del cuadro azteca.

Tiane Endler disfruta sus vacaciones luego de una temporada en la que jugó una final de Champions League y en la que, lamentablemente, quedó fuera del Mundial Femenino con la selección chilena.

Aprovechando sus días libres, sigue disfrutando del fúttbol. Es que el inicio de la Copa del Mundo 2026 ha regalado postales inolvidables desde su primer día, y el histórico Estadio Azteca fue el escenario perfecto para reunir a la élite del fútbol mundial.

Entre las personalidades de renombre invitadas a la gran inauguración destacó la presencia de Tiane. Su asistencia no solo representó el prestigio del fútbol sudamericano en la tribuna, sino que también dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo por su profundo significado de hermandad deportiva.

Para sorpresa y alegría de los aficionados locales, la portera ganadora del premio The Best decidió sumarse a la fiesta anfitriona de una manera muy especial: vistiendo la camiseta de la selección mexicana.

Mundialmente conocida por defender con fiereza el escudo de La Roja, apareció en las instalaciones del estadio luciendo los colores del “Tri” en el arranque del certamen. Este gesto lo exhibió en sus redes, convirtiéndose de inmediato en un símbolo del ambiente festivo y de unidad que caracteriza al pitazo inicial de un Mundial.

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“Experiencia inolvidable” manifestó, agradeciendo la invitación que le proporcionó una casa de ropa deportiva.

Tiane Endler se puso la camiseta de México en el Mundial

La fiesta inaugural del Mundial

El Coloso de Santa Úrsula, un recinto que respira historia y que ha coronado a leyendas absolutas del deporte, vibró con una ceremonia inaugural llena de color, música y tradición.

Para Endler, una apasionada protagonista de esta disciplina, vivir el inicio mundialista en un lugar tan emblemático justificaba plenamente empaparse del fervor local. La arquera chilena se mostró sonriente y accesible, compartiendo con otras figuras internacionales y disfrutando de la espectacularidad que México preparó para dar la bienvenida al planeta.

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A pesar de las habituales rivalidades deportivas entre las selecciones, Endler demostró que el respeto y la camaradería siempre pueden prevalecer. Como una de las máximas referentes de la región a nivel global, su actitud construyó un puente de simpatía que unió a los aficionados hispanohablantes en la celebración de esta gran cita.

Las reacciones no se hicieron esperar en las plataformas digitales, pues en las redes sociales inundaron de mensajes hacia la portera tras este hecho.

Este momento subraya el rol de Christiane Endler como una verdadera embajadora global del deporte. En el marco de un evento centrado en el fútbol masculino, la presencia y el impacto mediático de una de las mejores futbolistas de la historia reafirma la evolución y la integración del balompié moderno.

En definitiva, la imagen de Christiane Endler con la camiseta de México quedará archivada en la memoria colectiva como una de las postales más entrañables fuera de la cancha en el arranque de la Copa del Mundo 2026.