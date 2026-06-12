La goleada de la roja sobre los mexicanos en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en los cuartos de final de la Copa América 20156 fue un duro golpe para los aztecas.

La selección mexicana arrancó el Mundial 2026 con un triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca. Después de siete partidos inaugurales sin victorias, el Tri por fin pudo ganar en un primer partido de una cita planetaria.

Esta victoria fue analizada en el panel de F90 en ESPN Chile, donde Claudio Bravo trajo a colación una notable anécdota de lo que fue el 7-0 de la selección chilena sobre los aztecas en la Copa América del 2016.

Fue en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde la Roja sacó a relucir todo su Prime para una paliza de la cual todavía se habla y salen sabrosas papitas.

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El favor que la selección de México le pidió a Chile

Todo comenzó cuando el propio ex arquero le hizo esta consulta al compuesto por Dante Poli, Marcelo Barticciotto, Diego Rivarola y Sebastián Esnaola: “¿Supieron que México, después de esa derrota, estuvo con ayuda psicológica?”.

Claudio Bravo recordó la paliza de Chile sobre México tras el debut de los aztecas en el Mundial 2026. | Foto: Photosport.

“Les pegó, pero durísimo”, comentó Esnaola. “Fue terrible el partido”, afirmó Barticciotto. A lo que el bicampeón de América respondió: “Recuerdo que nos pedían ‘por favor’, que bajáramos el pie del acelerador”.

Cabe recordar que en ese partido la Roja se fue 2-0 arriba al descanso. En el segundo tiempo el equipo de Juan Antonio Pizzi salió con todo a comerse a un rival que jugó un partido espantoso, anotando cinco goles más para un 7-0 que quedó en la historia del fútbol sudamericano.

Los próximos partidos de México en el Mundial 2026

Tras el triunfo sobre Sudáfrica ahora el Tri enfrentará a Corea del Sur el jueves 18 de junio (21:00 en Guadalajara) y luego a República Checa el miércoles 24 (21:00 en el Estadio Azteca).

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En síntesis