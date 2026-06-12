La victoria por 2-1 de los asiáticos se tradujo en que Chile fuese superado en la tabla histórica de las Copas del Mundo, algo que se repetirá a lo largo del torneo en Norteamérica dependiendo de los resultados.

El Mundial 2026 comenzó con los triunfos de México sobre Sudáfrica y de Corea del Sur sobre República Checa en el Grupo A. Lamentablemente, uno de estos resultados golpeó de lleno a una selección chilena que por tercera copa del mundo al hilo está viéndola por TV.

Y es que esta larga ausencia de la Roja en la cita planetaria se está viendo reflejado en la tabla histórica del torneo, donde Chile hasta antes del inicio de esta edición ocupaba un más que respetable puesto 20° tras 11 victorias, siete empates y 15 derrotas.

Sin embargo, el 2-1 de los asiáticos en el Estadio Guadalajara trajo cambios a esta tabla, ya que ahora Corea traspasó a nuestra selección. Y ojo, que esto puede seguir pasando en este torneo dependiendo de los resultados.

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Triunfo de Corea del Sur en el Mundial 2026 golpea a Chile

De acuerdo a la tabla elaborada por el estadístico Lucho Reyes en sus redes sociales, la Roja ocupa el puesto 20° con 33 puntos entre 1930 y 2026. En nueve participaciones, Chile ha sabido instalarse cerca de los puestos de avanzada.

No obstante, hasta antes del inicio del torneo Corea del Sur estaba en el puesto 22 con 31 unidades. Con este dicho, tras el 2-1 sobre República Checa los Tigres de Asia llegaron a 34 puntos y pasaron a Chile, que ahora ocupa el puesto 21°.

Esta bajada de la Roja en la tabla histórica puede ser todavía más violenta en este Mundial 2026. Estados Unidos tiene 32 puntos, República Checa 30, Colombia 29, Austria 28, Paraguay 28 y Japón 27. Todos equipos jugarán en este certamen, por lo que en caso de sumar más de una victoria, superarán a la Chile.

La tabla histórica de la Copa del Mundo antes del inicio del Mundial 2026:

Chile entró en el puesto 20° a esta Mundial 2026.

Dependiendo los resultados, la Roja podría bajar varios puestos en la tabla histórica.

Un dato lamentable que viene reflejar lo mal que está nuestra selección tras no poder clasificar en tres mundiales seguidos. No solo hablamos de un golpe al momento actual, sino que también a la buena historia que la Roja supo tener en la cita planetaria.

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En síntesis