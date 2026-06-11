En las 16 ciudades anfitrionas, algunos alojamientos seleccionados incluirán boletos gratuitos para la Copa Mundial para que más aficionados sigan a sus selecciones desde la fase de grupos y eliminatorias, hasta la final.

A partir de hoy, algunos alojamientos en Airbnb en las 16 ciudades anfitrionas del Mundial 2026 ofrecen el mejor beneficio: boletos gratuitos para un partido, incluidos en tu estancia. Estos alojamientos, con un precio promedio de 385 USD por noche, estarán disponibles para reservar durante las fechas en que se lleve a cabo el torneo en cada ciudad, desde la fase eliminatoria hasta la final de la Copa Mundial. Los boletos gratuitos aparecerán como un elemento destacado en la parte superior de la página del anuncio.

“Los anfitriones en Airbnb no solo te ofrecen un lugar para hospedarte, sino que te ofrecen una forma más auténtica de descubrir un destino”, dijo Dave Stephenson, director comercial de Airbnb. “Y en esta Copa Mundial, están haciendo algo extraordinario: ayudar a los aficionados a seguir a sus selecciones dondequiera que los lleve el torneo, con alojamientos seleccionados que incluyen boletos gratuitos en cada ciudad anfitriona”.

Airbnb suma nuevas experiencias en el Mundial 2026.

Cómo conseguir boletos gratuitos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como parte de una estancia en Airbnb

Para animar a tu equipo desde la tribuna, busca alojamientos en las fechas de los partidos en una ciudad anfitriona en la aplicación de Airbnb o en airbnb.mx. Los anuncios que incluyan boletos gratuitos tendrán un ícono de balón de fútbol en la parte superior de la página del anuncio. Selecciona las fechas de viaje, el número de personas y la forma de pago para confirmar la reservación. Los boletos están incluidos para cada huésped del grupo . Una vez confirmada, el anfitrión compartirá información sobre cómo acceder a los boletos.

Cuándo buscar estancias disponibles en Airbnb con boletos gratuitos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante junio y julio, podrás buscar y reservar alojamientos seleccionados en todas las ciudades anfitrionas que incluyen boletos gratuitos para los partidos locales en cada una de las fases, con asientos premium y una excelente vista de la cancha:

Los hinchas podrán tener una ayuda para ir al Mundial. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Fase de grupos de la Copa Mundial

Reserva a partir del 10 de junio de 2026

Los Angeles, Boston, Monterrey, Nueva York / Nueva Jersey, Ciudad de México, San Francisco, Seattle, Vancouver, Kansas City y Dallas

Octavos de final de la Copa Mundial

Reserva a partir del 18 de junio de 2026

Filadelfia, Houston, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, Dallas y Seattle

Cuartos de final de la Copa Mundial

Reserva a partir del 1 de julio de 2026 Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City

Semifinales de la Copa Mundial

Reserva a partir del 9 de julio de 2026 Dallas y Atlanta

Final de la Copa Mundial

Reserva a partir del 16 de julio de 2026 Nueva York/Nueva Jersey

Para los anfitriones que lo hacen posible, el programa significa algo más que hospitalidad. “Crecí jugando fútbol, ha sido parte de mi vida desde que aprendí a caminar. Poder compartir ese amor por el juego con los huéspedes y llevarlos a un partido de la Copa Mundial es algo que nunca podría haber imaginado cuando publiqué mi alojamiento en Airbnb por primera vez. De eso se trata ser anfitrión”. – Federico Zimmerman, Dallas, Texas, EE. UU.

En esta Copa Mundial de la FIFA 2026, Airbnb acerca a los huéspedes a la cancha a través de experiencias exclusivas para aficionados y les permite vivir un partido en primera persona con boletos gratuitos incluidos en determinados alojamientos.

En total, los anfitriones y huéspedes en Airbnb recibirán más de 1300 boletos gratuitos, desde boletos sorpresa regalados a los huéspedes que ya tenían reservaciones durante la fase de grupos, hasta boletos ahora incluidos en estancias futuras en todas las ciudades sede desde la fase de grupos y la fase eliminatoria hasta la final.