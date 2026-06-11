Mauricio Pinilla asegura que hizo "el remate perfecto" pero lamentablemente no bajó la pelota. Además, cuenta por qué se hizo el tatuaje de la jugada.

Mauricio Pinilla protagonizó la última jugada de la selección chilena en un Mundial, cuando le pegó al palo ante Brasil por los octavos de final en el 2014.

Una jugada que el Pini, casi 12 años después, abordó en conversación con ESPN, lugar en el que trabaja hace bastantes años.

“Las veces que he ido a Brasil me dicen mis amigos ‘nos hacías ese gol y nos sacabas el problema de Alemania'”, señaló por la goleada 7-1 que después se comieron los brasileños.

Luego viene el detalle. “En ese partido Vidal venía con problema en la rodilla, porque fue operado un mes antes, y Sampaoli entre sus locuras decía que yo iba a ser titular si no jugaba Vidal. Salía un volante y entraba un delantero. Pero se infiltró y jugó. Yo entré en la prórroga”, detalla.

Ahí recuerda el juego que hizo la Roja. “Bravo me buscaba por aire porque lo hacía bien. En esa jugada en vez de pivotear controlo hacia adelante, veo a Alexis y se la doy, él me la mete en profundidad. Me saco a (Thiago) Silva y me queda la pelota a un metro para el remate. Dije acá la reviento”, indica.

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“Mi especialidad era que bajara la pelota. Pero nunca bajó y se revienta el travesaño, todos lo escuchamos. Me dicen hoy ‘Mauri, fue la última jugada de Chile en un Mundial’, porque no clasificamos más. Así sucedió”, relata.

Mauricio Pinilla marcado por Dani Alves

No olvida que los brasileños le pedían un “no mais” en el alargue. “Después quedamos eliminados en penales. Pero tuvimos a Brasil colgando. Dani Alves me decía a los 115 ‘Pini paremos un poco, ya nos fuimos a los penales’. Estaban asustados con lo que pasó en la prórroga”.

Pinilla recuerda el tatuaje del palo

Sobre el tatuaje que se hizo al llegar del Mundial, en el que se lee “a un centímetro de la gloria”, Pinilla manifestó que “me tatúo cosas importantes en mi vida”.

El tatuaje de Pinilla tras el palo

“Quería tatuarme algo importante. Pero no podía tatuarme la Copa del Mundo, no la gané, no es mía. Por eso lo hice con la jugada que marcó a chilenos”, detalló.

Manifiesta que “me la recuerdan todos los días, en la calle, todos los años. Algunos creen que fue culpa mía, pero hice el remate perfecto”.