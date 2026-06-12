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Fútbol Internacional

No superan las finales perdidas: en Argentina festinan con “video del banderazo de Chile” en el Mundial 2026

La prensa trasandina le volvió a dedicar una publicación a la Roja en plena preparación del debut en la Copa del Mundo.

Por Nelson Martinez

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Sigue prendida la rivalidad entre ambos países.
© Photosport.Sigue prendida la rivalidad entre ambos países.

Mientras en Chile vemos el Mundial 2026 por TV, al otro lado de la cordillera no nos sueltan. Es que las finales perdidas en Copa América siguen latentes en algunos vecinos, quienes volvieron a repasar a la Roja.

Conocido por sus palos virtuales, el canal TyC Sports le tocó la oreja nuevamente a todo Chile mientras alistan el debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo. En plena época de banderazos festinaron con la selección de Nicolás Córdova.

Con un “picante” video que dice “Banderazo chileno en Miami”, la cadena se burló de la Roja y un nuevo Mundial sin participar. Las reacciones no se hicieron esperar de lado y lado.

El video que pisotea a Chile sin Mundial

TyC Sports lo volvió a hacer y barrió con la selección de Chile por ver el Mundial 2026 por televisión. Es más, festinaron hasta con la frase “nuestros hermanos” a la hora de postear el video desolado del “banderazo”.

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“Copiada de Qatar, poco original” y “nunca superarán que hicimos que el enano hormonado renunciara a su selección”, fueron parte de las respuestas chilenas. Lo cierto es que la rivalidad sigue presente.

Argentina integra el grupo J del Mundial 2026. Ahí debutará el 16 de junio, ante Algeria, para después jugar contra Austria y cierran frente a Jordania, en un grupo abordable en el papel.

Con ese panorama y preocupados de Chile mientras juegan el Mundial, sigue viva la llama de la rivalidad entre ambos países. Las dos finales ganadas por la Roja a Lionel Messi perdurarán por siempre en el recuerdo de ambas selecciones.

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