Los lusos son uno de los países favoritos a dar la vuelta olímpica en Norteamérica.

Portugal es una de las selecciones llamadas a ser protagonista en la Copa del Mundo 2026. Hay mucha expectativa en lo que pueda realizar Cristiano Ronaldo y compañía.

Los lusos son de esos países que han crecido mucho en los últimos años, desde la aparición de figuras como Luis Figo y Rui Costa, hasta el presente de CR7, quien es acompañado por Bruno Fernandes, Joao Félix y Rafael Leao, entre otros.

La expectativa de Cristiano Ronaldo

A los 41 años Cristiano Ronaldo disputará sus sexta Copa del Mundo. Sabe muy bien lo que está en juego ante la gran generación que tiene Portugal, hay confianza en que los lusos puedan ganar por primera vez el título planetario.

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“Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena, pero, como digo, hay factores que no conseguimos controlar: los partidos, ganar o no ganar, que es el punto más importante. Pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses”, explicó CR7 antes de viajar a Norteamérica.

Ante la insistencia sobre la consulta de si pueden ser campeones del mundo, Ronaldo no dudó. “Creo que sí, pero va a depender de muchos factores“, agregó el jugador de Al Nassr.

Ronaldo quiere conquistar la Copa del Mundo. Imagen: Getty

Portugal arribará a Miami y su debut en la Copa del Mundo será el miércoles 17 de junio ante RD Congo. Cristiano Ronaldo sabe que con el correr de los partidos sabrán si están hechos para ser campeones en el torneo más importante del planeta fútbol.

“Lo más importante es cuando la pelota empiece a rodar el día 17. Ya más adelante, pasado el segundo, tercer partido, cuando las cosas empiecen a apretar, cuando ya haya mucho cansancio, tanto psicológico como físico y por la temperatura también, ahí vamos a ver a los verdaderos campeones“, cerró el Bicho.